畢業禮遇大雨 校長致詞只讀標題：全文3500字請看「學校官微」

每逢畢業季，校長都會致詞，近日有一位說完標題就「再見」的校長意外走紅網路。大陸重慶西南政法大學昨日(21日)舉行畢業典禮，豈料當天滂沱大雨，校長為了讓學生們少淋點雨，把原本準備了的3,500字講稿，當場濃縮到只讀出標題，並補充想看全文請看「學校官微」，引來全場哄堂大笑。

校長只講三句話

畢業典禮是學生的「最後一課」，嚴謹程式、深情講話、隆重氛圍，外加滿滿儀式感，但一場大雨打亂西南政法大學的安排，據悉當天上午學校還邀請了2020屆、2021屆和2022屆畢業生中200位代表，返校參加「撥穗禮」。據《海客新聞》報道，校長傅子堂在致詞時表示，因為天氣因素只講三句話，一是感謝為同學們成長成材的家長、老師和校友，二是著重強調兩個知識點，「知行合一致良知，德法兼修事上練」，他補充說：「這本來是我典禮致辭的標題，全文闡釋請參照稍後學校官微的推送」，第三句是祝大家端午節快樂，說完「再見同學們、珍重同學們」後，隨即揮手致意下臺離開。