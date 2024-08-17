異形：羅穆盧斯｜內地童觀影受驚送醫　家長向戲院索償被斥巨嬰

《異形：羅穆盧斯》（內地譯《異形：奪命艦》）故事描述在遙遠未來的太空深處，一艘承載着科研任務的星際艦船遭遇未知生物的襲擊，船員們被迫在封閉的金屬囚籠中與極具侵略性的異形生物展開生死較量。影片以其精心構建的緊張氛圍和令人窒息的節奏感，將觀眾帶入一場步步緊逼的生存挑戰，讓人心跳加速、冷汗直冒。

荷里活科幻恐怖電影「異形」系列，最新作品《異形：羅穆盧斯》正在全球熱映，不料有內地家長投訴其8歲小孩觀影後不適，要求電影院退票、賠償，相關舉動引發網友一面倒批評「恐怖片少兒不宜是常識吧」。

注明未成年觀眾謹慎觀看

據《重慶日報》報道，8月16日一則網傳的投訴截圖引來關注，在「顧客投訴報備」中顯示，某影城收到投訴，對方稱自家8歲小孩觀影途中觀影不適，害怕，強烈譴責影城播放兒童不能觀看的電影，要求賠償，「不確定孩子被驚嚇後是否有後遺症，需去醫院進行檢查，並要求影城出據檢查費用」。記者詢問多家影院，未知這一投訴來源出處。

對於這名家長的要求，網友們紛紛批評：「電影海報中明確標注『未成年觀眾謹慎觀看』，這些家長都不做功課嗎」；「《異形》系列屬於R級片，少兒不宜應該是個常識吧」；「買票之前都不看介紹，出了事情還要找影院的麻煩，這不典型的巨嬰」；「好不容易有部一刀未剪的電影上映，求不要投訴」。