疑因病厭世 雕刻大師朱銘殞命

以「太極」雕塑聞名的藝術大師朱銘，驚傳前晚在台北家中自殺，終年85歲。當地傳媒指，朱銘前晚10時許在士林區家中的運動房做運動，因久未聞動靜，朱的妻子遂入房察看，赫見朱銘上吊輕生，大驚報警。警方消防到場，朱銘已氣絕身亡，現場未有留下遺書，不排除朱銘因病厭世，並經剖驗後，遺體已交回家屬。報道稱，朱銘罹患慢性疾病，而且年紀老邁，意志消沉。

朱銘1938年生於苗栗縣通霄鎮，53年師從當地雕刻師，61年與同鎮的陳富美結婚，並以妻子在海灘玩沙情景，創作出著名的《玩沙的女孩》雕塑，更帶著這個作品，於68年拜入雕塑家楊英風門下。楊的重精神、重靈性的理念，深深影響朱銘的藝術美學觀。