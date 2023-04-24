疑因病厭世 雕刻大師朱銘殞命

以「太極」雕塑聞名的藝術大師朱銘，驚傳前晚在台北家中自殺，終年85歲。當地傳媒指，朱銘前晚10時許在士林區家中的運動房做運動，因久未聞動靜，朱的妻子遂入房察看，赫見朱銘上吊輕生，大驚報警。警方消防到場，朱銘已氣絕身亡，現場未有留下遺書，不排除朱銘因病厭世，並經剖驗後，遺體已交回家屬。報道稱，朱銘罹患慢性疾病，而且年紀老邁，意志消沉。
朱銘1938年生於苗栗縣通霄鎮，53年師從當地雕刻師，61年與同鎮的陳富美結婚，並以妻子在海灘玩沙情景，創作出著名的《玩沙的女孩》雕塑，更帶著這個作品，於68年拜入雕塑家楊英風門下。楊的重精神、重靈性的理念，深深影響朱銘的藝術美學觀。
香港不乏朱銘作品
朱銘於76年在台灣的國立歷史博物館舉辦首個個展，驚為天人；翌年在日本東京中央美術館，展出28件「太極」系列作品。八十年代起，朱銘同時創作「太極系列」和「人間系列」，作品遍及香港、新加坡、英國、法國、日本等地，包括中環交易廣場及中銀大廈外的「太極系列」雕塑，以及中大圖書館外的《門》，而朱銘曾到中大維修《門》，並重題為《仲門》。1999年，朱銘以一生積蓄及12年時間，創立新北市金山區的朱銘美術館，成為他最大一件作品，更獲當年日本東京創新大獎。