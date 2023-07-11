疑孩子被撞尋仇 廣東男子闖幼兒園斬殺6人

廣東西部廉江發生駭人斬人案，一名男子昨晨持逾1呎長砍刀，闖入橫山鎮一間幼兒園，接連斬死6人，另有一人受傷。警方接報趕到現場，當場拘捕25歲男疑兇。有消息指，3名學生被斬死，還有兩名家長及一名老師一同罹難，甚至有傳疑兇與其中一名死者結怨。
當局指，疑兇昨晨約7時40分犯案。網上流傳多段片段，拍得疑兇進入幼兒園的情況。有片段見疑犯手持長刀，逕自通過幼兒園大閘進入校園，有貌似教職員的女子見狀，試圖拉著疑兇，但疑兇強行擺脫，繼續快步走進校園；另一片段赫見拿著刀的疑兇走到校舍，似找尋目標。之後，有片段攝得有兩人滿身鮮血，倒在幼兒園大閘外。
有傳死者撞人拒賠錢惹禍
內媒《華商報》旗下網媒「大風新聞」引述消息人士稱，其中一名死者「開車撞了他(疑兇)家小孩，然後一直沒有賠償，由此產生了糾紛，所以才發生這個事」。網上另有消息稱，疑兇的小孩被其中一名死者撞了後，小孩一直在醫院留醫，沒報保險也不賠錢，事情一直拖著，遇事後還惡言相向甚至出言恐嚇，推測疑兇因此心生怨恨，痛下殺機。
不過，當地公安公布的案情，未有提及疑兇與死者的關係，也沒有提及疑兇或受害人更多訊息，只透露居住當地的25歲姓吳疑兇，已被警方抓獲歸案，案件正加緊偵辦。