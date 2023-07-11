疑孩子被撞尋仇 廣東男子闖幼兒園斬殺6人

廣東西部廉江發生駭人斬人案，一名男子昨晨持逾1呎長砍刀，闖入橫山鎮一間幼兒園，接連斬死6人，另有一人受傷。警方接報趕到現場，當場拘捕25歲男疑兇。有消息指，3名學生被斬死，還有兩名家長及一名老師一同罹難，甚至有傳疑兇與其中一名死者結怨。

當局指，疑兇昨晨約7時40分犯案。網上流傳多段片段，拍得疑兇進入幼兒園的情況。有片段見疑犯手持長刀，逕自通過幼兒園大閘進入校園，有貌似教職員的女子見狀，試圖拉著疑兇，但疑兇強行擺脫，繼續快步走進校園；另一片段赫見拿著刀的疑兇走到校舍，似找尋目標。之後，有片段攝得有兩人滿身鮮血，倒在幼兒園大閘外。