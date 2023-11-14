疑戴綠帽圓凳毆妻再傷租客　川漢判有期徒刑5年

中國四川一名58歲李姓男子懷疑妻子出軌與租客有染，與妻子激烈爭執後，因「戴綠帽」一怒之下拿圓凳毆打妻子及以酒樽擊傷租客，二人先後昏迷。李姓男想從廚房跳樓輕生，卻因「不好跳」而作罷被逮捕。

3人飯局 李男不獲妻子理會

《網易新聞》報導，李男在法庭表示自從朱姓男子租屋後，李男妻子便對自己很冷淡，夫妻倆時常吵架，妻子還叫他滾出去。但同時李男妻子又對朱男很好，因此李男懷疑2人有染，越想越生氣。這股「戴綠帽」的怒氣持續到他目睹妻子和租客朱男在餐廳一起吃飯，雖然妻子打電話邀李男加入聚餐，但用餐期間2人都沒怎麼理會李男，再度提高李男心中的怒火。

3人飯局後李男夫妻大吵一架，李男一時激動拿圓凳擊中妻子頭部，妻子流血不止昏迷倒地。李男一度以為自己殺了妻子準備自殺輕生，但他走到廚房時，發現太高「不好跳」，轉而點燃液化氣灶，並拿出菜油、衣物助燃，火勢迅速蔓延。此時朱男發現失火，上樓查看反被李男以酒樽擊中、由樓梯滾下受傷昏迷。李男昏迷前已報警，於是救護人員將李妻、朱男送院搶救，消防人員趕往現場滅火。