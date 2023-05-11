疑斷鋼纜直墮 天秤插穿台中捷運1死8傷

台中捷運昨下午發生罕見奪命意外，有即將竣工的住宅天秤起重吊臂，突從逾30層的天台直插地面，擊中並橫亙捷運架空路軌，一列剛離站的列車收掣不及，直撞吊臂，一名女乘客被推出車廂，壓在列車底，當場氣絕，另有8人(12至68歲)受傷。有傷者指事發突然，眼見列車直撞，只好靠本能反應逃過一劫。

事發於昨日下午12時許，位於捷運綠線豐樂公園站旁、已建成的新樓盤「文心愛悅」，天台正在拆卸的天秤，起重吊臂突然折斷，直墮地面馬路，並砸中馬路中間的捷運架空路軌隔音屏。事件中受傷的一名乘客憶述，當時乘搭開往高鐵台中站的列車，剛離豐樂公園站時，已聽到巨響，詎料見到前方有黃色巨型物體在路軌「我看到撞上去大約只有十幾公尺，看到一、兩秒就撞上去……我們就直接撞上去，拖行一段時間就停下來」。他又指，列車幾乎撞上去時，車上乘客都直覺地盡量壓低身子，幸逃過鬼門關。

不過，由於撞擊猛烈，筆直的吊臂插穿車廂，嚴重變形成英文字母「L」狀，車廂內一片混亂，座位飛脫，玻璃碎片及乘客的個人物品散落一地。乘客之一、52歲的靜宜大學法律系助理教授林淑雅，卻被撞出車廂，被發現時血肉模糊，當場死亡。

負責救援的台中市消防第六大隊大隊長潘德昌指，相信林在列車撞上吊臂時，被推出車廂，並壓在車廂底。家屬已接獲噩耗，趕往台中處理後事。靜宜大學指聞訊林淑雅離世，師生深感震驚與不捨，將全力協助家屬渡過困境。林淑雅也身兼總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員、國際特赦組織台灣分會理事長等。

