疫下五一｜九寨溝等景區客量大減 國內遊跌三成 僅1.6億人次

內地五一勞動節5天假期周三結束，文化和旅遊部數據中心測算，5天假期國內遊人次只有1.6億，按年減少30.2%，按可比口徑恢復至疫前同期的66.8%；國內旅遊收入646.8億元(人民幣，下同)，按年減少42.9%，恢復至疫前的44%。文旅部指，受新冠肺炎防疫政策影響，四川九寨溝、浙江杭州西湖等多地景區遊客量大跌，海南三亞的酒店平均入住率更按年跌逾六成，僅20.57%。

西湖、九寨溝、安徽黃山、北京故宮等景區今年五一都比往年清靜，其中黃山遊客只得2.36萬人，而去年同期是十多萬人；九寨溝單日遊客最多僅7,306人次，而去年五一假期共接待逾9.7萬人次。杭州今年五一共接待遊客343.17萬人次，按年跌六成，千島湖、龍井峽、杭州野生動物世界等景區人氣最旺盛，西湖不再人頭湧湧。杭州文化廣電旅遊局更指出，五一期間，杭州露營熱潮「達到歷史峰值」，而且「近郊遊一營難求」成為新常態，湘湖、白馬湖等景區的大草坪幾乎都「長」滿帳篷。

杭州掀露營熱

旅遊服務平台「飛豬」數據顯示，五一期間，露營訂單量比上月增長逾350%，杭州、四川成都、廣東廣州、深圳、湖北武漢、北京、珠海、江蘇常州、佛山及重慶，是熱門露營客源地前十城市。「馬蜂窩」數據則顯示，川渝地區之中「都江堰露營」搜索熱度較前一周上漲240%；「途牛」亦指，露營穩佔都市戶外遊重要位置，華東和華南地區最多人露營，兩個地區熱門露營城市前三位分別是湖州、杭州、南京，以及珠海、惠州、汕頭。