疫下五一｜個別景區人頭湧湧 成都玻璃棧道逼爆

內地今年五一勞動節5天假期撞正Omicron新冠變種病毒肆虐，上周六假期首日不少知名景區遊客量明顯較去年少，例如陝西華山風景名勝區當日高峰時段只有236人登山，西安兵馬俑景區「俑比人多」等。然而，「景區人少」的消息隨即吸引不少人出遊，其中有網民周日晚到西安大雁塔下的大唐不夜城享受假期，結果被摩肩接踵的人潮嚇到直呼「不玩了，回家了」。四川成都邛崍市川西竹海景區的玻璃棧道更全條都擠滿遊客，令不少網民擔心會斷。

川西竹海景區：玻璃棧道客量未達設計上限

不過，川西竹海景區今日回應稱，該條玻璃棧道是核心觀景點，停留拍照「打卡」的遊客較多，故出現「階段性擁堵」，而且網傳短片中的遊客量，遠遠未達到設計限制數量。該景區今早11時許的遊客量已近飽和，停止售票。

湖南張家界大峽谷風景區則在周日錄得超過8,100人次，創今年單日新高。重慶磁器口古鎮今日也人頭湧湧，有遊客直言，因為「前一天看到網上說人少，就想著錯峰出行，沒想到還是人山人海」。

部分城市公布的五一假期首兩日旅遊數據亦顯示遊客日漸增多，其中浙江杭州上周六共接待遊客31.7萬人次，周日則多近一倍，達62.67萬人次；成都全市A級旅遊景區假期首兩日共接待逾122萬人次，其中第二日70.5萬人次，較首日增長36.9%。北京市重點監測公園假期首日共接待遊客71.2萬人次，按年減少37.5%；第二日共接待95.1萬人次，按年減少42%。

澳門業界冀暑假港澳逐步通關

澳門旅遊業亦逐步恢復，五一假期首日錄得入境旅客41,584人次，創今年單日新高；次日錄逾25,000人次，今早截至上午11時錄6,283人次。氹仔官也街今日人氣旺盛，部分食肆外排起長龍。有商戶稱，遊客消費意欲不太強，但生意已較平日好兩至三成。中區南區工商聯會會長李卓君表示，香港旅客也很願意在澳門消費，現時香港疫情趨穩，業界熱切期望暑假時港澳逐步通關，加快澳門經濟復甦。