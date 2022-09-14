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中國
2022-09-14 18:00:54

疫情以來首場外訪 習近平抵哈薩克展開國事訪問

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國家主席習近平今日乘專機抵達哈薩克。(路透社)

國家主席習近平今日乘專機抵達哈薩克。(路透社)

國家主席習近平今日下午抵達哈薩克首都努爾蘇丹，展開國事訪問。

習近平明訪烏茲別克晤普京

這是習近平自新冠肺炎疫情以來首場外訪，對上一次外訪是2020年1月17至18日訪問緬甸。訪問哈薩克後，習近平將於明日轉到鄰國烏茲別克國事訪問，同時出席上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議。俄羅斯克里姆林宮宣布，總統普京明日將在烏茲別克與習近平會晤，期間將談及烏克蘭及台灣問題。

外交部：二十大前最重要元首外交活動

中國外交部發言人毛寧昨表示，今次外訪是中方在中共二十大召開前的一次最重要元首外交活動，充份體現中方對上合組織及中哈、中烏關係的高度重視。

哈薩克總統托卡耶夫(前右)到機場迎接習近平。(路透社)

哈薩克總統托卡耶夫(前右)到機場迎接習近平。(路透社)

習近平外訪前夕在當地媒體發文

習近平還在外訪前夕分別於哈薩克及烏茲別克媒體上發表署名文章，稱對今次訪問充滿期待。

習近平指出，今年是中哈、中烏建交30周年，將分別與哈、烏繼續深化互利合作，堅定捍衛共同安全等，並指「中方願同烏方一道，牢記建交初心，把握歷史機遇，在國家發展振興的道路上繼續攜手前行，朝著構建中烏命運共同體的願景和目標共同努力」，同時強調「中方願繼續同哈方共用發展成果，互鑑發展經驗，中國對外開放和友好合作的大門永遠向哈方敞開……中方相信，只要雙方繼續秉持睦鄰友好原則，深入開展全方位互利合作，中哈關係就一定會迎來更加輝煌的三十年」。

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