疫情以來首場外訪 習近平抵哈薩克展開國事訪問

國家主席習近平今日下午抵達哈薩克首都努爾蘇丹，展開國事訪問。

習近平明訪烏茲別克晤普京

這是習近平自新冠肺炎疫情以來首場外訪，對上一次外訪是2020年1月17至18日訪問緬甸。訪問哈薩克後，習近平將於明日轉到鄰國烏茲別克國事訪問，同時出席上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議。俄羅斯克里姆林宮宣布，總統普京明日將在烏茲別克與習近平會晤，期間將談及烏克蘭及台灣問題。

外交部：二十大前最重要元首外交活動

中國外交部發言人毛寧昨表示，今次外訪是中方在中共二十大召開前的一次最重要元首外交活動，充份體現中方對上合組織及中哈、中烏關係的高度重視。