疫情以來首外訪 習近平抵哈薩克國事訪問

國家主席習近平昨午乘專機抵達哈薩克首都努爾蘇丹，展開國事訪問。這是習近平自新冠肺炎疫情以來首場外訪，哈薩克總統托卡耶夫到機場迎接，之後雙方舉行會談，討論能源及貿易等議題。習近平已轉往鄰國烏茲別克，準備出席上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議，期間將與俄羅斯總統普京會晤。

習近平對上一次對外訪是2020年1月17至18日訪問緬甸。中國外交部發言人毛寧前日表示，今次外訪是中方在中共二十大召開前的一次最重要元首外交活動，充分體現中方對上合組織及中哈、中烏關係的高度重視。

今年是中哈、中烏建交30周年，哈薩克、烏茲別克均為「一帶一路」國家，而哈薩克更是「一帶一路」的「首倡之地」。習近平2013年9月到訪哈薩克時，首次提出共建「絲綢之路經濟帶」，並於次月訪問印尼時提出共建「21世紀海上絲綢之路」。同年11月，中共十八屆三中全會將「一帶一路」升級為國家戰略。

外訪前夕，習近平分別於哈薩克及烏茲別克媒體發表署名文章，均提到要繼續「一帶一路」等方面的互利合作，並且共同反對外部干涉，打擊「三股勢力」(暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力)等。

今訪烏茲別克見普京談烏克蘭與台灣

另外，俄羅斯克里姆林宮宣布，普京今日將在烏茲別克與習近平會晤，討論烏克蘭及台灣問題，強調今次會晤具「特殊意義」。俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫稱，俄方重視中國在所謂「烏克蘭危機」所持的立場，認為中方「明顯了解迫使俄羅斯發動特殊軍事行動的理由」。