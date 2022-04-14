疫情反彈｜單日感染再創新高 上海加快方艙周轉速度

內地新冠肺炎疫情反彈，前日新增27,920宗本土感染，包括1,500宗確診及26,420宗無症狀感染，其中上海分別佔1,189及25,141宗，以26,330宗再創單日新高。繼續坐鎮上海的國務院副總理孫春蘭前日重申要「以快制快，兵貴神速」，並做到進出方艙快捷有序。上海市政府昨宣布統一方艙醫院出艙標準，加快方艙醫院周轉速度，平均住院時間逐步縮短至一周左右。 上海市政府表示，方艙醫院主要收治輕症及無症狀感染者，自入住方艙醫院第2天起，就要每天檢測核酸，連續2次採樣相隔最少24小時的檢測結果均為陰性，結合醫生判斷符合出艙標準，就可以出艙或解除隔離醫學觀察。市政府又重申，近日大型方艙出艙人數持續增加，方艙醫院要做好出艙前的準備及與屬地的對接，及時將出艙人士送抵所屬社區。



跑腿費明顯上漲 上海稱會加強規範 至於買菜難、菜價貴問題，上海市市場監管局稱，針對重要民生商品及防疫用品價格，截至周一累計發出近3.9萬份提醒告誡函，查處192宗抬高菜價、價格低標高結等問題，接下來會繼續加強監管「社區團購」價格，並進一步依法規範速遞費、跑腿費明顯上漲等問題。 全家移居上海的香港藝人陳浩民早前分享疫下生活，其妻蔣麗莎抱怨買2斤菜竟花了2,000元(人民幣，下同)，包括500元跑腿費，「感覺好像被人坑了」。也有不少上海網民為快速收到所需物品而大加打賞或跑腿費，越高打賞越易被「受理」，有網民諷刺「不打賞不接單」。順豐同城更有騎手日入過萬，全日60張單共收7,856元打賞，平均每單約131元，順豐同城隨後解釋，該名騎手接的是可以發更高打賞的企業訂單，一般用戶打賞上限為30元。 另一邊廂，廣東前日新增22宗確診及9宗無症狀感染，廣州分別佔20及2宗。廣州疾控中心昨指出，從流行病學調查及核酸檢測結果可見，當前廣州市疫情防控形勢整體可控，疫情傳播指數由疫情之初的最高5.7下降到1.7，意味每位感染者在一個傳染期內能夠傳染的人數有所減少。不過，廣州疾控中心認為，疫情從發生至昨日僅過去5天，很多措施和數據仍需進一步鞏固和觀察，疫情傳播指數跌至1以下並維持一個潛伏期，方能說疫情傳播基本被阻斷。