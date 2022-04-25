疫情反覆｜新增39死創新高新增39死創新高 上海累計87人染疫亡

內地新冠肺炎本土疫情反覆，前日新增21,796宗感染個案，上海佔21,058宗，並再多39宗死亡，死亡個案創今波疫情單日新高。上海衛健委表示，今波疫情以來，全市已有87名患者染疫亡，年齡最大101歲，平均年齡81.1歲，本身均患有末期惡性腫瘤、冠心病、高血壓、糖尿病等基礎疾病，且病情危重，而當中只有5人曾接種新冠疫苗。上海衛健委強調，會盡最大努力降低死亡率。

上海衛健委指出，長者一般免疫力低、體質弱，易感染新冠肺炎，且感染後易發展成重症、危重症，增加救治難度，呼籲符合接種條件的長者盡快接種新冠疫苗。上海衛健委又稱，會進一步統籌全市醫療資源，增加重症醫療團隊，並在高風險患者感染早期介入治療，防止輕症轉重，同時結合中醫藥治療，盡最大努力降低病亡率。截至昨日零時，正在上海專責醫院治療的重症患者有160人，危重患者19人。

梁萬年：躺平將造成巨大災難

根據國家衛健委數據，截至上周一，內地60歲以上長者接種人數為2.25億，其中近2.14億完成全程接種，分別佔長者人口的85.41%及81.03%；完成加強針接種有1.54億人。國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年認為，內地長者接種率仍未夠高，一旦「躺平」放鬆疫情管控，病毒肯定會廣泛傳播，長者重症和死亡數字將甚巨，屆時大量重症擠壓醫療系統，醫護感染又勢必導致醫療需求無法有效滿足，就會形成惡性循環，「對於一個國家來說，是一個巨大的災難」。

另外，對於近兩天感染者數量回升，上海衛健委解釋，主要是部分地盤、企業等聚集性疫情有所擴大，而根據近期疫情數據分析，新增感染者在閉環隔離管控區域以外發現的比例逐漸降低。

上海市委書記李強昨重申，堅持「動態清零」總方針不動搖，愈是社會面清零攻堅關鍵時刻，愈要振奮精神、攻堅克難，切實將已明確的各項攻堅重點任務「抓實抓細抓到位」。上海市住房和城鄉建設管理委員會則針對地盤疫情強調，必須堅持本周一「工地清零」總目標不動搖。

台灣估計日增10萬確診

台灣方面，昨新增5,092宗本土確診，再創新高，其中新北市佔最多，達1,731宗，其次是桃園1,071宗、台北1,027宗。中央流行疫情指揮中心透露，根據衛生研究院推算模型，單日高峰料有4.5萬宗，但指揮中心「料敵從寬」，估計日增高達10萬宗，最終或有350萬至500萬人染疫，目前已採購70萬人份輝瑞新冠口服藥，其中35萬份昨日到貨。