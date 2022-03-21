疫情反覆｜為盡快動態清零 吉林市一連4天靜態管理

吉林疫情嚴峻，省委書記景俊海稱已到背水一戰的決戰時刻。(新華社)

內地新冠肺炎疫情反覆，前日新增1,737宗確診及2,316宗無症狀感染，本土分別佔1,656及2,177宗，其中重災區吉林省分別有1,191宗及303宗，個案主要集中在吉林市和長春市。為有效遏制疫情在社區擴散蔓延，盡快實現「社會面清零」，吉林市今起至周四實行「全域靜態管理」，限制民眾外出。

吉林市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室昨通告，今日零時起至周五零時「全域靜態管理」，除外出做核酸檢測外，封控區居民禁止離開所住單位，管控區居民禁止離開所住樓房；管控區居民每2至3天可網上訂購生活物資一次，由協助防疫的幹部、社區工作人員、義工等配送至樓下貨物接收桌，居民自行消毒後取走。小區內的超市和便利店禁止開門營業，只可接電話及網上訂單，再送至客戶樓下貨物接收桌。

吉林省委書記景俊海前晚強調，省內疫情防控已到破釜沉舟、背水一戰的決戰時刻，必須加快實施「清倉」行動，確保風險人員「即查即轉、應隔盡隔、日清日結」，同時確保各項防控措施有序有力有效推進，以最快速度實現動態清零目標。截至前日，吉林全省共138,177人落實隔離管控，並有9家方艙醫院落成，共提供16,302個床位。

另外，河北、山東、福建、上海、廣東等地本土疫情持續擴大，新增的確診及無症狀感染個案，河北分別為21及534宗，山東分別51及380宗，福建分別158及109宗，上海分別17及492宗，廣東分別51及27宗。廣東51宗確診個案中，深圳佔49宗，東莞、珠海各1宗；27宗無症狀感染中，深圳佔17宗，東莞7宗、中山3宗。

深圳疫情基本清零 地鐵巴士今起恢復行駛

深圳經過7天3輪全民檢測「慢生活」後，當地疫情防控指揮部昨表示，「基本實現社會面動態清零」，故今起有序恢復社會生產生活秩序，除封控、管控區外，地鐵、巴士恢復行駛，的士、網約車繼續正常營運，餐飲堂食按50%限流開放，農貿市場、超市等在嚴格落實掃碼測溫下有序開放，非必要密閉場所繼續停開，而搭車及出入公共場所、小區和城中村，仍需出示48小時內核酸陰性證明。

上海前日509宗新增個案創單日新高，浦東新區、靜安區等昨陸續公告，要求所有到區內工作場所上班的民眾，今起至周日必須持本月16日或之後任何一日的核酸檢測陰性報告。