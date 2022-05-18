疫情受控 尚有86萬人禁足 上海全市社會面清零

內地新冠肺炎疫情持續放緩，前日新增本土感染回落至1,049宗，包括162宗確診及887宗無症狀感染；新增1宗死亡，來自上海。上海新增77宗確診及746宗無症狀感染，全部在閉環隔離管控中發現，或者由無症狀轉為確診。上海市政府昨宣布，全市16個行政區都已經實現「社會面清零」，需「禁足」的封控區居民則減少至86萬人。

上海市政府日前解釋，行政區內的管控區、防範區，以及非閉環管理的社會流動人員等「社會面」，連續3天單日「零新增」，即為「社會面清零」。全市封控區、管控區數量前日進一步縮減，其中「足不出戶」的封控區前日減至4,057個，涉及86萬人；「人不出小區」的管控區16,484個，涉及300萬人；可有限度活動的防範區增至51,803個，涉及1,944萬人。

北京方面，前日新增43宗確診及9宗無症狀感染。北京市政府表示，北京疫情傳播尚未完全阻斷，仍有多名感染者是從社會面篩查中發現，全市社區、村要進一步加強防控，嚴格落實24小時值守關卡、檢查48小時核酸陰性證明、測溫驗碼、登記人車資料等。

四川鄰水縣一周近600宗感染

另外，四川廣安市鄰水縣爆發新冠變種病毒Omicron亞變種BA.2.2疫情，全省前日新增16宗確診、73宗無症狀感染，廣安分別佔15及72宗，全部來自鄰水縣。自本月9日以來，鄰水縣累計48宗確診、535宗無症狀感染，源頭據報是從上海返回鄰水的人士，曾乘搭網約車。涉事網約車司機長期往返鄰水和重慶，重慶和廣東深圳均已發現鄰水相關感染個案。

廣州現內地首宗BA.2.12.1

廣東廣州則發現內地首宗Omicron BA.2.12.1個案，患者為25歲中國男子，已完成接種新冠疫苗，聲稱14天內無接觸過感染者，上月23日從肯尼亞搭機抵廣州，集中隔離期間確診，上月30日病毒基因排序顯示其感染的是BA.2.12.1。BA.2.12.1與其他Omicron亞變種相比，具有更強的免疫逃逸能力，有研究更顯示，其傳播率比BA.2快23%至27%，全球已有超過17個國家和地區發現BA.2.12.1個案，包括香港。

至於台灣，昨新增65,794宗確診、38宗死亡；今年以來累計803,337宗確診，首5個月282宗死亡。新增死亡個案中，最年輕的是兩名三十多歲女患者，均患有癌症，無打過疫苗；90歲或以上有9人，患有糖尿病、高血壓、心血管疾病、中風等，其中3人無打疫苗。