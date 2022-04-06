疫情嚴峻｜新增感染破萬 上海繼續禁足

上海新冠肺炎疫情仍未見頂，前日新增感染個案首度破萬，達13,354宗，當中近98%屬無症狀，而3月以來今波疫情累計超過7.3萬人感染，情況極其嚴峻。當地周一展開的「決戰36小時」全民強檢，截至昨早8時已為2,566.5萬人採樣共242.7萬管，已完成檢測192.5萬管。上海市政府昨強調，在全部結果出爐前，民眾須繼續「足不出戶」。

上海全民強檢獲15省逾3.8萬名醫護人員支援，包括二千多名解放軍衛勤人員，整體規模直逼兩年前支援湖北武漢抗疫的42,322人。

上海市政府昨表示，全民強檢採用「多混一」採樣方式，並已發現異常結果，正逐家逐戶上門單採單檢，以確定陽性患者；強檢全部結果出爐後，會盡快分析疫情並確定後續防控措施，努力用最短時間實現社會面清零目標。

孫春蘭：加緊建方艙及隔離用房

國務院副總理孫春蘭周一至二仍在上海調研指導疫情防控工作。她強調，上海疫情正處於與時間賽跑、與病毒較量的關鍵時期，要「快」字當頭，提升混管檢測效率，加快收治陽性感染者，迅速管控、集中隔離密切接觸者，特別是要以「時不我待的緊迫、事不過夜的決心」，加快建設方艙醫院及拓展集中隔離用房，確保風險人士「即查即轉、日清日結」，為社會面清零提供有力支撐。

台灣增216確診 今年新高

另外，台灣單日感染數字再創今年新高，昨新增216宗確診，新北市佔最多，達91宗，其次為基隆33宗、台北28宗。中央流行疫情指揮中心表示，今波疫情仍未到高峰期，「幾條傳播鏈完全沒有收斂」，且清明節4天假期有否「大爆發」，還要觀察至下周二。

至於要「清零」還是「與病毒共存」，台灣的總統府昨表示，尋找兼顧防疫與經濟的台灣模式，是今年重要施政目標之一。