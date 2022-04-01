疫情嚴峻｜浦西今起封控檢測 上海浦東局部延長禁足

上海前日新增5,653宗新冠肺炎感染個案，稍有回落，當中5,298宗為無症狀感染。當地周一起以黃浦江為界，率先封控浦東、浦南及毗鄰區域展開兩輪核酸檢測，原定今日凌晨5時解封，惟上海市政府昨晚宣布，上述區域今日凌晨5時起實行分區分類、網格化管理，按感染情況劃分封控區、管控區和防範區，其中封控區居民要再「足不出戶」多達10天。浦西則自今日凌晨3時起封控。

浦東、浦南及毗鄰區域今日凌晨5時起，將感染者涉及的居民小區、單位或場所所在的網格化單元及毗鄰網格化單元，劃為封控區，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，其中感染者涉及樓棟自周一起計實行14天封閉管理，其他區域亦自周一起計實行7天封閉管理及7天社區健康管理。

有封控小區、單位或場所的街鎮，其他區域則劃為管控區，實行「人不出小區、嚴禁聚集」，落實7天社區健康管理，同樣是自周一起計；原則上居家，每戶每天可安排1人有序到小區指定區域無接觸式取用配送物資。封控區、管控區以外區域劃為防範區，實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」，並落實7天自我健康管理，民眾要主動減少外出，不跨行政區、不跨黃浦江流動。封控區、管控區和防範區將有相應次數檢測，管控區、防範區更會因應新增感染動態調整，升級管控。

救護車醫生拒借AED 長者疑失救

另外，浦東新區前日有長者因哮喘惡化暈倒，未料救護車一個多小時才抵達，該名長者經搶救後不治。期間樓下負責核酸檢測的醫護人員趕上樓為該名長者急救，但發現需要心臟除顫器(AED)，家屬見樓下有另一輛救護車，遂請求救護員借出AED，未料遭拒。浦東新區衛健委昨就事件致歉，稱涉事救護車上的急救醫生因要先將車上急症患者送去醫院，加上當時涉事長者仍在家中，該名醫生無法判斷情況，故未有同意借出AED。浦東新區衛健委承認，該名醫生對處理同類情況經驗不足，處置亦不當，已將其停職。

與此同時，上海市委副秘書長、市政府秘書長馬春雷，昨就今次疫情坦承，政府團隊對於Omicron認識不足，對感染者大幅增長準備得不夠充分，一些防控措施執行與落實未有做好，部分封控地區民眾生活保障不夠周到，「我們誠懇接受大家的批評，正在努力改進」。