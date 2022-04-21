疫情回落 多400萬人解除禁足 上海兩區「社會面清零」

上海新冠肺炎本土新增感染個案連日下降，前日回落到2萬宗以下，有18,901宗。上海市衛健委昨指出，全市單日新增100宗以上的街鎮已連續3天減少，「社區擴散得到有效遏制」，行政區當中，金山區和崇明區更已達到「社會面清零」目標。各行政區重新劃設三級管制區域，其中封控區16,659個，涉及1,187.8萬人，佔全市2,500萬人口近一半，比首批封控區減少400多萬人。

上海前日新增2,494宗確診及16,407宗無症狀感染，並再多7宗死亡，是連續第3天出現死亡個案，累計17宗。新增死亡患者當中，有2人60歲以下，患有末期肺癌等疾病；5人70歲以上，患有冠心病、高血壓等基礎疾病。該7名死者當中只得2人接種過新冠疫苗，全部人入院後病情惡化，搶救後不治，直接死亡原因均由基礎疾病導致。

與此同時，全市新劃設的「三區」之中，封控區人數大減400多萬人，管控區及防範區各新增200多萬人，分別涉及448萬及785.6萬人，分區數量分別有13,304及28,075個。上海市衛健委強調，「我們要堅持『動態清零』總方針不動搖，全面攻堅社會面清零目標」，在封控區嚴格落實居家隔離，做好環境消毒、通風等；管控區實施7天居家健康監測，「人不出小區」，嚴禁聚集。防範區居民可在行政區域內適當活動，但要嚴格限制聚集，進入室內公共場所嚴格落實分時段、預約、測溫、掃碼等。

鍾南山：動態清零不能長期維持

另外，中國工程院院士鍾南山月初刊於內地英文版學術期刊《國家科學評論》(National Science Review)的論文《關於中國在即將到來的COVID-19時代重新開放的戰略》，直言現時的動態清零策略不能長期維持下去，中國需要重有序新開放，讓社會經濟發展恢復正常，又建議社區檢測首選快速抗原檢測，所需人力物力都較核酸檢測少，並能及時發現傳染源頭。

今年2、3月期間，國家衛健委高級別專家組成員曾光透露，中國會在合適時間推出「中國式與病毒共存」，稱「動態清零不會永遠不變」，但也不會簡單「躺平」；中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友亦稱，中國防疫策略正研究如何一步改善，「不會簡單的動態清零」。

台灣方面，昨新增2,386宗本土確診，再創新高。中央流行疫情指揮中心預計，月底單日新增個案可能破萬宗，全台將在一周內啟動「確診輕症居家照護」，各縣市陸續公布相關指引和支援患者措施。