疫情緩和｜地鐵巴士局部恢復 上海民眾拖篋離開

內地新冠肺炎本土疫情持續緩和，前日新增157宗確診、667宗無症狀感染、3宗死亡。已封控近兩個月的上海，進入逐步恢復正常生產生活秩序的另一階段，跨區巴士、地鐵昨起陸續恢復行駛，大部分地鐵乘客都拖著行李箱，到虹橋火車站轉乘火車離開上海，當中不少人「全副武裝」，除了戴口罩，還穿上防護衣，戴上手套和透明面罩。

上海前日新增52宗確診、570宗無症狀感染、3宗死亡；封控區人數減少至51萬人，防範區人數擴大至2,100萬人。上海地鐵3號、6號、10號及16號線，以及273條巴士路線，昨日恢復行駛，主要覆蓋機場、火車站及各大醫院。乘客搭車必須戴口罩、持有綠色健康碼及48小時內核酸陰性證明、體溫正常，並要掃場所碼，而進入火車站必須持票。

上海地鐵表示，恢復營運首日，截至下午4時共接載1.34萬人次，其中以虹橋火車站為總站的10號線有6,702人次乘搭，途經上海火車站的3號線亦有3,725人次，而6號線和16號線分別有2,100人次及886人次。

下月改劃疫情中高風險區

上海政府同日宣布分兩階段轉向疫情防控常態化管理，自昨起至下周二逐步減少封控區和管控區，直到區域內只得防範區；若防範區出現感染者，按國家相關標準劃設疫情中、高風險區。下月起，全市劃分疫情風險區，防範區解除，視為低風險區；14天內有10宗或以上感染，或發生2宗或以上群組感染，為高風險區；14天內低於10宗感染或得1宗群組感染，為中風險區。中高風險區封閉管理14天，每天做1次核酸檢測，報告最後一宗感染後連續14天零新增，降為低風險區。

廣州現內地首宗BA.4

另一邊廂，廣州繼發現內地首宗新冠變種病毒Omicron BA.2.12.1個案後，再發現內地首宗BA.4個案。中國疾控中心指，該名BA.4患者為20歲中國籍女子，上月29日搭機從荷蘭飛抵廣州，集中隔離期間於本月1日確診，隨即被送院治療。該名女子已完成接種新冠疫苗，並在登機前完成14天隔離，聲稱無接觸過其他患者。基因排序分析顯示，其感染的BA.4病毒，與丹麥本月4日發現的個案高度同源。與BA.2相比，BA.4對於已接種3劑新冠疫苗者血漿，甚至已接種疫苗的BA.1康復者血漿，有更強免疫逃逸能力。

台灣方面，本土疫情反覆，昨新增79,441宗確診、53宗死亡。台北市長柯文哲亦中招，昨早起床後發現喉嚨有異，並有咳嗽、流鼻水，快速檢測結果陽性，隨即到醫院做核酸檢測，然後回家自我隔離等候結果。