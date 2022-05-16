疫情緩和 新增感染多日少於2000宗 上海分階段復商復市

上海封控近兩個月，本土新冠肺炎疫情逐漸緩和，新增感染數字多日都少於2,000宗。繼逐步復工復產後，上海市政府昨宣布，今起分階段復商復市，購物中心、商場、超市、藥店等逐步恢復實體店營業，街市則實行「集中採購」，控制開檔率和人流，食肆仍然只能外賣。 上海市政府指，恢復實體店營業的商場、超市等，要劃設出入通道，限制客人數量；農貿批發市場暫停零售，限制入場和在場人數，展開無接觸交易；髮型屋、洗衣店等亦要控制客量。上海市政府同時要求，商貿企業要在恢復經營前制定疫情防控方案和消毒環境，並全面實行「場所碼」或「數字哨兵」，嚴格把關；民眾要做好個人防護，掃碼入場，在店內保持適當距離。

全面實行場所碼或數字哨兵 上海4月5日起在全市小區、超市等公共場所推行的「場所碼」，又稱為「隨申碼」，與本港「安心出行」的「場所二維碼」相似；同時推廣的「數字哨兵」則類似本港食肆檢查客人安心出行二維碼的儀器，分手提式及直立一體式，後者能同時為客人量體溫(小圖)。截至上周一，全市已申領場所碼108.8萬個，較4月初增長220%。