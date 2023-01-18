疫情衝擊消費市場 內地去年GDP增3%

國家統計局同時指出，「消費市場受疫情短期擾動比較明顯」，特別是聚集性、接觸性消費受限，加上居民消費意願下降，不敢消費、不便消費問題較為突出，導致全年社會消費品總額下降0.2%。不過，該局表示，隨著及時出台促消費政策，「整個市場銷售(去年)12月份已經在改善」。去年12月社會消費品零售總額按年下降1.8%，相較去年11月的下降5.9%，降幅收窄4.1個百分點。

國家統計局昨公布去年經濟數據，國內生產總值(GDP)121.0207萬億元(人民幣，下同)，按年增3%。「三頭馬車」之中，社會消費品零售總額43.9733萬億元，按年跌0.2%，其中實物商品網上零售額11.9642萬億元，增長6.2%，佔社會消費品總額達27.2%。國家統計局認為，儘管受到新冠疫情反覆衝擊，中國仍然是全球第二大消費市場和第一大網絡零售市場，超大規模市場優勢依然明顯。

國家統計局：今年經濟肯定好轉

該局強調，對於今年的中國消費市場，「我們充滿信心」，主要是14多億人口消費潛力巨大，而隨著疫情防控轉入新階段，生產生活秩序有望加快恢復，經濟增長內生動力將不斷積聚增強，「2023年中國經濟肯定會整體好轉。經濟好轉，就業會相應改善，居民收入也會相應提高，這將有效帶動提高居民的消費能力和消費意願」。

「三頭馬車」之中另外兩項數據「全國規模以上工業增加值」及「全國固定資產投資(不含農戶)」，分別是按年增3.6%及5.1%(57.2138萬億元)。

另外，全國居民人均可支配收入36,883元，較前年名義增長5%，扣除價格因素實際增長2.9%；城鎮新增就業1,206萬人，超額完成1,100萬人的預期目標。去年12月，全國城鎮調查失業率為5.5%，較前月下降0.2個百分點。