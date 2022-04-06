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中國
2022-04-06 17:39:20

疫情｜上海一方艙爆混亂 隔離人士瘋搶物資

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上海南匯方艙出現搶菜、搶物資亂象。(互聯網) 上海南匯方艙出現搶菜、搶物資亂象。(互聯網)

上海今波疫情感染者已超過9萬人，一些防疫和保障民生措施接連被揭「跟不上節奏」，其中以廢棄學校學生宿舍改建而成的「南匯方艙」，因缺乏醫護和義工而出現大混亂。

隔離人士：那是生活在一種絕望之中

多名在南匯方艙隔離的人士近日在微博大爆，不僅入艙要自己「霸房」，連熱水、食物、被鋪等生活物資都沒有人派發，要自己去搶，而且沒有醫護、沒有藥物，沒人打掃、清理垃圾，「所有人都在搶，沒人管，大家都很慌」、「那是生活在一種絕望之中，很多老人無助的眼神我歷歷在目……我一個40歲的大男人，都已經開始流淚了，這就是我們上海？」

有隔離人士還透露，核酸檢測也沒有人做，「我進來已經5天了，還沒有安排核酸……我只想早點核酸，早點出去，因為病早好了。但是……沒有人理我們」。有附近居民更發現，南匯方艙的混亂令到一些隔離人士「逃亡」，「南匯方艙裡的病人都跑出來了，在大街上傳播病毒。原因是方艙裡的人飯水沒有保證，沒有醫護人員，也沒有藥，這場面太混亂了」。

網民講述上海南匯方艙隔離亂象：

上海南匯方艙的隔離人士或者隔離人士的親友，紛紛在微博求助。(互聯網) 上海南匯方艙的隔離人士或者隔離人士的親友，紛紛在微博求助。(互聯網) 上海南匯方艙的隔離人士描述混亂的隔離情況。(互聯網) 上海南匯方艙的隔離人士表示，周一下午，情況終於開始改善。(互聯網) 上海南匯方艙的隔離人士表示，原來醫生要等到通知才可以去方艙。(互聯網) 上海南匯方艙附近居民表示，隔離人士「都跑出來了」。(互聯網)

上海南匯方艙情況周一下午開始改善

經過隔離人士不懈曝光和一些本地博主、「大V」等轉發，有隔離人士表示，情況終自周一下午起改善，「有了醫生，那些躺床上發燒幾天的人拿到了藥」，而且「也有了維持秩序的志願者，不需要搶了」。不過，也有隔離人士提到，「除了保安，沒有工作人員，拿飯靠我們自發組織」。

有網民表示，南匯方艙情況已經改善。(互聯網) 上海南匯方艙的隔離人士表示，現場情況已有改善。(互聯網) 有上海南匯方艙的隔離人士在抖音展示派發的食物。(互聯網)
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