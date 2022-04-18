疫情｜上海全力推進社會面清零 單日新增稍有回落

內地新冠肺炎疫情持續，昨新增2,723宗本土確診、20,639宗無症狀感染及3宗死亡個案，死亡個案全部來自重災區上海，是當地首錄死亡個案，而當地新增確診和無症狀感染分別佔2,417及19,831宗，稍有回落。上海市衛健委今日強調，全市正全力推進疫情社會面清零攻堅，封控區、管控區和防範區即日起至周四進行全民檢測，其中封控區每天一次核酸檢測。

傳國務院下「軍令狀」要求上海本月20日清零

路透社昨曾引述消息人士稱，上海已定下目標，在周三之前實現社會面清零，截斷隔離區域以外的病毒傳播。報道提到，上海寶山區委書記陳杰上周六在一場講話中坦言，「國務院工作小組、市委和市政府已要求在17日出現疫情轉捩點，並應在20日達成清零狀態……這是軍令狀，沒有討價還價的餘地」。

上海市衛健委今日指出，全市已自上周五起對封控區、管控區所有人進行「快速抗原檢測+核酸檢測」，對防範區所有人進行「7天2次」快測，而今起直至周四，封控區繼續每天核酸檢測，管控區周三核酸檢測、其餘3天快測，防範區周四快測一次。

上海市衛健委呼籲民眾克服困難，積極配合三區核酸檢測或快測，阻斷病毒傳播，盡快實現社會面清零目標，早日恢復正常生產生活秩序。上海市疫情防控工作消殺專班副組長金晨則宣布，繼過去半個多月的預防性消毒後，再啟動為期半個月的環境消毒殺菌突擊行動，全面消毒所有患者所住樓房及大沖洗城市公共環境等。

上海3名死亡患者均為長者 全部未打新冠疫苗

至於3名死亡患者情況，上海衛健委表示，3人年齡介乎89至91歲，全部未打新冠疫苗，並患有高血壓、糖尿病、冠心病等基礎疾病，入院後病情惡化，直接死亡原因由基礎疾病導致。

另一邊廂，對於疫情下物流受阻，國務院副總理劉鶴今日出席「全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議」時強調，要努力實現「民生要托底、貨運要暢通、產業要循環」，措施包括要對物流從業人員足量發放全國統一通行證，核酸檢測結果48小時內全國互認，實行「即採即走即追」閉環管理，不得以等待核酸結果為由限制通行。

