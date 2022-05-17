疫情｜上海全市16區「社會面清零」

內地疫情持續放緩，昨日新增本土感染繼續回落至1,049宗，包括162宗確診及887宗無症狀感染；新增1宗死亡，來自上海。上海昨日新增77宗確診及746宗無症狀感染，全部在閉環隔離管控中發現，或者由無症狀轉為確診。上海市政府今日宣布，全市16個行政區都已實現「社會面清零」。

封控區繼續縮減 涉86萬人

上海封控區、管控區進一步縮減，其中封控區昨日減至4,057個，涉及86萬人；管控區16,484個，涉及300萬人。防範區則增至51,803個，涉及1,944萬人。封控區「區域封閉，足不出戶，服務上門」，若7天無新增感染者，降為管控區；管控區「人不出小區，嚴禁聚集」，再連續3天無新增感染者，就降為防範區。防範區「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集」。

隨著復工復產、復商復市推進，上海市衛健委要求商廈和共公場所做好消毒工作，盡可能降低新冠病毒傳播風險，例如經常開窗通風，專人每日消毒門柄、扶手、馬桶等；公用餐飲工具嚴格執行「一具一用一消毒」；保證水龍頭等洗手設施完好、能使用，洗手液和抹手紙充足；在服務台、付費處、電梯旁、餐廳、會議室門口等提供免費搓手液，提醒客人和工作人員保持手部衛生等。

上海衛健委：勿設人行消毒通道

上海衛健委同時提醒，不應過度消毒，「不要設置人行消毒通道對人體消毒，不要在室內有人的情況下使用機器人等自動噴灑化學消毒劑消毒，也不要使用無人機對室外環境進行消毒，更不要往下水道投放消毒片，這些消毒不但起不到消毒作用，還會破壞環境，對人健康造成傷害」。

