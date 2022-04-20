疫情｜上海兩行政區「社會面清零」 全市多400萬人解除禁足

上海本土新增感染連日下降，上海市衛健委今日指出，全市單日新增100宗以上的街鎮已連續3日減少，「社區擴散得到有效遏制」，金山區和崇明區更首日達到「社會面清零」目標，另奉賢區疫情持續走低，浦東新區、閔行區、松江區、青浦區和普陀區疫情持續下降，靜安區疫情上升速度趨緩，其他行政區疫情則仍然波動或小幅上升。

上海各行政區重新劃設「三區」 近半人口繼續封控

各行政區根據現階段核酸檢測結果，重新劃設封控區、管控區、防範區，其中封控區16,659個，涉及1,187.8萬人，佔全市約2,500萬人口近一半，比首批劃設封控區減少400多萬人；管控區13,304個，涉及448萬人，增加200多萬人；防範區28,075個，涉及785.6萬人，增加200多萬人。

上海市衛健委強調，「我們要堅持『動態清零』總方針不動搖，全面攻堅社會面清零目標」，在封控區嚴格落實居家隔離，做好環境消毒、通風等；管控區實施7天居家健康監測，「人不出小區」，嚴禁聚集，分時段領取快遞外賣等。防範區居民可在行政區域內適當活動，但要嚴格限制聚集，進入室內公共場所嚴格落實分時段預約、測溫、掃碼、戴口罩等。

上海衛健委主任鄔驚雷血管性頭痛入院

另外，上海市衛健委主任鄔驚雷昨午被送入復旦大學附屬中山醫院，診斷為「血管性頭痛」，現正接受治療。上海市自3月以來已舉行48場新冠肺炎疫情防控工作記者會，60歲的鄔驚雷出席了26場，本月17日後無再在記者會現身。