疫情｜上海再多39人染疫亡 累計87人 僅5人曾打疫苗

內地新冠肺炎本土疫情反覆，昨新增1,566宗確診、20,230宗無症狀感染、39宗死亡，死亡個案全部來自上海，而上海確診和無症狀感染分別有1,401及19,657宗。上海衛健委今日指出，本輪疫情以來，全市已有87名患者死亡，年齡最大101歲，平均年齡81.1歲，本身均患有基礎疾病，包括末期惡性腫瘤、冠心病、腦出血、高血壓、肝硬化末期、糖尿病等，當中只有5人有接種新冠疫苗。
上海衛健委指，長者一般免疫力低、體質弱，易感染新冠肺炎，且感染後易發展成重症、危重症，增加救治難度，呼籲符合接種條例的長者盡快接種新冠疫苗。上海衛健委又表示，將進一步統籌全市醫療資源，增加重症醫療團隊，並在早期介入治療，防止高風險患者輕症轉重，同時充分發揮中醫藥傳統優勢，盡最大努力降低病亡率。目前在上海專責醫院治療的重症患者有160人，危重患者19人。
梁萬年：動態清零精髓是快速、精準
國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年上周五曾指出，要戰勝今波Omicron疫情，「以快治快」是必須堅持的「打法」，而「動態清零」的精髓就是「快速」和「精準」。梁萬年還強調，另一個防控關鍵是長者的新冠疫苗接種率。
梁萬年：長者接種率未夠高 躺平將造成巨大災難
根據國家衛健委數據，截至上周一，內地60歲以上長者接種人數為2.25億，其中近2.14億完成全程接種，分別佔長者人口的85.41%及81.03%；完成加強針接種為1.54億人。梁萬年認為，內地長者接種率仍未夠高，一旦「躺平」，放鬆疫情管控，病毒肯定會廣泛傳播，長者群體中的重症和死亡數字將甚巨——大量重症擠壓醫療系統，醫護感染又勢必導致醫療需求無法有效滿足，形成惡性循環，「對於一個國家來說，是一個巨大的災難」。
上海疫情反彈 衛健委：地盤、企業集體感染增加
另外，對於近兩天感染者數量回升，上海衛健委表示，主要是部分地盤、企業等聚集性疫情有所抬頭，而根據近期疫情數據分析，新增感染者基本上在封控、管控區及集中隔離點內發現，閉環隔壁管控外發現的比例逐漸降低。
針對地盤疫情，上海市住房和城鄉建設管理委員會昨強調，必須堅持本月25日「工地清零」總目標不動搖，牢牢抓住源頭防範、感染人員確認、隔離轉運、環境消殺四個關鍵環節，堅決遏制建築地盤感染人員數量，盡全力實現工地清零目標。