疫情｜上海再多39人染疫亡 累計87人 僅5人曾打疫苗

內地新冠肺炎本土疫情反覆，昨新增1,566宗確診、20,230宗無症狀感染、39宗死亡，死亡個案全部來自上海，而上海確診和無症狀感染分別有1,401及19,657宗。上海衛健委今日指出，本輪疫情以來，全市已有87名患者死亡，年齡最大101歲，平均年齡81.1歲，本身均患有基礎疾病，包括末期惡性腫瘤、冠心病、腦出血、高血壓、肝硬化末期、糖尿病等，當中只有5人有接種新冠疫苗。

上海衛健委指，長者一般免疫力低、體質弱，易感染新冠肺炎，且感染後易發展成重症、危重症，增加救治難度，呼籲符合接種條例的長者盡快接種新冠疫苗。上海衛健委又表示，將進一步統籌全市醫療資源，增加重症醫療團隊，並在早期介入治療，防止高風險患者輕症轉重，同時充分發揮中醫藥傳統優勢，盡最大努力降低病亡率。目前在上海專責醫院治療的重症患者有160人，危重患者19人。

梁萬年：動態清零精髓是快速、精準

國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年上周五曾指出，要戰勝今波Omicron疫情，「以快治快」是必須堅持的「打法」，而「動態清零」的精髓就是「快速」和「精準」。梁萬年還強調，另一個防控關鍵是長者的新冠疫苗接種率。