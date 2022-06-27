疫情｜上海周三起有序恢復堂食 鼓勵實行「桌長制」

上海食肆堂食暫停近3個月後，即將於周三起有序恢復。上海市政府昨宣布，有序恢復堂食的大前提是「轄區內無中風險地區且近一周內無社會面疫情的街鎮」，而恢復堂食的食肆須遵從最新「餐飲服務業復商復市疫情防控指引」。指引提到，要「倡導餐飲新風尚」，包括使用公筷、公勺，用餐時間控制在1.5小時左右，以及「鼓勵實行餐飲桌長制」等。

網民：自己選桌長？負責控制用餐時間？

「桌長」到底是做甚麼的呢？官方指引中未有說明，內地網民於是發揮想像力，猜測「是說一桌人吃飯選一個當桌長？」、「負責控制時間，75分鐘內吃完，90分鐘內撤離」。有網民就表示，「我最關心的是桌長有沒有買單的義務」、「那應該再設個副桌長，當桌長上洗手間時由副桌長代理職務」、「不懂，那出了事桌長承擔多大責任？」還有網民揶揄，「店長→廳長→桌長→盤長→筷長」、「凳長呢？」、「還有廁長」。

上海傳媒：桌長或負責提醒用餐時注意防疫

上海《新民晚報》介紹，「桌長」其實並非新鮮事，以前農村宴客，為了展示熱情，每桌都有一位「桌長」坐在八仙桌最外邊，人選最好有一定酒量及能說會道，「總之要讓客人吃好喝好，讓氣氛熱烈」，而上海在去年的制止餐飲浪費行動上，也倡導過「桌長制」，這種「桌長」主要負責提醒同桌「點菜要適量，剩菜要打包」等；至於「疫情中的桌長」，估計是負責提醒同桌不要與其他桌靠太近，要用公筷、公勺，不用餐時戴上口罩，用餐時間不宜過長等。

報道又指出，指引中對桌長制只是配以「倡導」、「鼓勵」字眼，相信桌長制只是用來提醒「不要鬆了防疫這根絃」，同桌染疫未必需要承擔相應責任。

