疫情｜上海哮喘長者疑失救 醫生拒借出心臟除顫器被停職

上海浦東新區封控期間，周三有長者因哮喘發作暈倒，未料救護車一個多小時才抵達，該名長者經搶救後不治。備受輿論爭議的是，期間家屬見樓下有另一輛救護車，遂請求救護員借出心臟除顫器(AED)，但遭拒絕。浦東新區衛健委周四就事件致歉，稱涉事救護車上的急救醫生因要先將車上急症患者送去醫院，故未有同意借出AED。浦東新區衛健委又承認，該名醫生對處理同類情況經驗不足，處置亦不當，已將其停職。

死者女兒：救護車上的醫生稱不能改載其他人

死者女兒「秋秋也是阿秀」周四在微博講述事件，指周三早上約8時，父親哮喘發作，用藥後未見好轉並暈倒，母親遂馬上召救護車並向鄰居求助；樓下做核酸檢測的醫護人員趕上樓為父親急救，但發現需要AED。8時45分，同樣需送院的鄰居所召的救護車先抵達，該名鄰居同意讓出救護車，但救護車上的醫生強調不能變更病人，亦不同意借出AED；家屬欲駕車載父親往醫院，惟封控期間私家車不能開出小區。最終派出所於9時18分送來AED，救護車亦於9時29分抵達，經搶救，「我父親還是不幸離世。10:00 救護車抬著空擔架下樓」。

浦東新區衛健委解釋，當時該名患者在自己家中，救護車上的急救醫生無法判斷情況，加上有緊急救治任務在身，「但如此處置實屬不當」，接下來會舉一反三，對全區醫務工作人員加強教育，盡醫務工作者的全力，為民眾提供專業、安全的醫療服務。

上海封控居民投訴買菜難、菜價高

另一邊廂，不少居於上海封控區內的網民在微博吐槽買菜難、菜價高，「每天6點準時拿手機搶菜，拿出搶到周邊的手速都搶不到一顆菜毛」、「買不買的到還另說，菜價飛漲倒是開了眼」、「買了3個生菜，3根黃瓜，6個番茄，3根絲瓜，共計70塊」，又指相關買菜平台運輸人手不足，準備結帳時多次刷新都無法顯示配送時間，還有人抱怨，「昨天(周三)早上下單成功的美團買菜，到現在(周四晚)還沒送到我這裡」。與此同時，有網民透露，上海一些奢侈品店舖如LV、卡地亞等大量採購蔬果等物資，精心包裝後贈送給客戶，部分商戶直接送上精美糕點、熟食，包括迷迭香脆皮牛肋、蔥油嫩蠶豆、油燜筍、菜包獅子頭、揚州炒飯等。

上海市委副秘書長：接受批評 努力改進

上海市委副秘書長、市政府秘書長馬春雷周四強調，已啟動蔬菜應急保供工作方案，積極組織兄弟省市貨源，加大調運配送力度，想方設法打通「最後一公里」，努力解決市民群眾「買菜難」問題，並正統籌全市醫療資源，加強民眾、特別是封控區民眾的就醫服務，開闢應急就醫綠色通道，全力緩解市民群眾「就醫難」問題。他又坦言，政府團隊對於Omicron認識不足，對感染者大幅增長準備得不夠充分，一些防控措施執行與落實未有做好，部分封控地區民眾生活保障不夠周到，「我們誠懇接受大家的批評，正在努力改進」。



