疫情｜上海增逾1萬宗本土個案　北京多54宗遼寧亦爆疫情

內地新一波疫情未止，過去一日通報增加10,703宗本土病例，當中1,410宗屬本土確診，其餘均屬無症狀感染。當中上海仍佔最多，通報新增10,181宗本土個案，比前一日減少約5,000宗。新增個案裡，87%是無症狀感染，確診病例有1,249宗。

另外，上海再多47名患者死亡，平均年齡82.4歲，最小55歲，最大年齡101歲，全部有嚴重疾病，包括癌症和冠心病等，死亡直接原因是基礎疾病。

北京影院今起停放電影 市民 乘 車須持7日內 陰性證明

首都北京新增54宗本土個案，包括48宗確診，6宗無症狀感染，分布在通州、房山、豐台等區。北京市電影局表示，根據疫情防控需要，由今日至下月4日的「五一」假期，全市影院暫停放映電影；同時北京當局進行嚴格進京管理聯防聯控協調機制決定，自下月5日起，市民進入各類公共場所、乘坐公共交通工具等，均須持有7日內核酸檢測陰性證明，而在下月3日起北京核酸檢測免費。

廣東省增44宗本土病例

此外，廣東省亦有個案，昨日通報增加44宗本土病例，包括28宗確診及16宗無症狀感染；遼寧亦爆發疫情，新增86宗本土感染，當中85宗無症狀感染個案均在丹東，中國外交部昨日表示，鑑於當前遼寧丹東疫情形勢，中朝雙方經過友好協商，決定臨時暫停丹東至北韓新義州口岸的鐵路貨運。