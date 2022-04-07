疫情｜上海感染者哥基狗被當街打死 居委會：怕傳染 沒考慮周全

上海再爆防疫亂象，網傳浦東新區有一家三口昨日因一人感染而全家被送去集中隔離，惟家中已無狗糧，於是將所養哥基狗交託居委會照顧，未料對方拒絕，且不准將狗再送回小區，結果被迫在小區外「流浪」的哥基，目送主人乘防疫專車離開後不久，就被一名身穿防護衣的人士用鐵鏟活活打死。

狗主：哥基無人照顧 以為做流浪狗能保命

樓上居民拍攝到殺狗片段並放上網，隨即引來強烈關注。有愛狗人士當晚去到現場質問小區門口的義工，對方聲稱打狗是門口保安所為。涉事小區居委會工作人員則在回應內地傳媒「沸點視頻」時坦言，「因為狗主人家有陽性，怕有細菌啊甚麼的，怕出現傳染，沒有考慮周全，一下子沒有想到那麼多。我們書記和他(狗主)講過了，到時候會說明賠償情況」。

涉事小區業主群組對話截圖就顯示，居委會曾向其他業主指「是主人不要(哥基狗)」，狗主澄清是居委會拒絕代為照顧後，要求將狗放在小區外面，「我們想放外面做條流浪狗也行。不餓死，有條命也好。沒想到我們走了，他們就給打死了」。