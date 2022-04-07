疫情｜上海感染者哥基狗被當街打死 居委會：怕傳染 沒考慮周全

上海再爆防疫亂象，網傳浦東新區有一家三口昨日因一人感染而全家被送去集中隔離，惟家中已無狗糧，於是將所養哥基狗交託居委會照顧，未料對方拒絕，且不准將狗再送回小區，結果被迫在小區外「流浪」的哥基，目送主人乘防疫專車離開後不久，就被一名身穿防護衣的人士用鐵鏟活活打死。
狗主：哥基無人照顧 以為做流浪狗能保命
樓上居民拍攝到殺狗片段並放上網，隨即引來強烈關注。有愛狗人士當晚去到現場質問小區門口的義工，對方聲稱打狗是門口保安所為。涉事小區居委會工作人員則在回應內地傳媒「沸點視頻」時坦言，「因為狗主人家有陽性，怕有細菌啊甚麼的，怕出現傳染，沒有考慮周全，一下子沒有想到那麼多。我們書記和他(狗主)講過了，到時候會說明賠償情況」。
涉事小區業主群組對話截圖就顯示，居委會曾向其他業主指「是主人不要(哥基狗)」，狗主澄清是居委會拒絕代為照顧後，要求將狗放在小區外面，「我們想放外面做條流浪狗也行。不餓死，有條命也好。沒想到我們走了，他們就給打死了」。
網民：這是中國最國際化的都市？
世衛和國家衛健委均曾指出，無證據證明寵物會在感染新冠病毒再傳給人，但打死感染者所養貓狗仍時有所聞，連中國一線大城市上海都出現這種醜聞，內地網民紛紛炮轟，「去年上海隔離，主人和寵物可以一起去酒店隔離，當時還上過熱搜，各種被誇防疫人性化，今年咋回事啊」、「這是2022年的上海嗎？ 這是中國最國際化的都市嗎？疫情當下，就可以隨意殺死一個生命嗎？」、「兩年了，(居委會)還沒想全；兩年了，還認為有細菌。這應該不是地球人吧」。
王思聰：上海之大 已容不下一隻哥基
中國前首富、萬達集團董事長王健林之子王思聰也在微博發聲，稱「上海之大，已容不下一隻柯(哥)基」。還有網民表示，「確定是考慮不周麼？還不如我們(浙江)衢州廿里，我們一個四線城市的農村做的防疫都比你一線城市好」，並配上當地防疫人員為流浪狗做核酸檢測的照片。
深圳設寵物方艙 託管隔離人士寵物
更大對比是，深圳在上月疫情高峰期將福田區上沙塘晏村全村送去集中隔離時，不忘搭建兩個「寵物方艙」，託管村民飼養的二百多隻寵物，當中不止有貓、狗，還有鴨、兔子等；寵物們「出艙」後，更獲頒一張表揚「抗疫小英雄」的證書，以及一封「專屬大白(醫護人士)」手寫的信，簡述寵物艙內表現。深圳市政府同時在光明區興建了全國首個寵物託管中心，為全市隔離人士託管寵物，最大託管量為300隻，暫時毋須託管費。