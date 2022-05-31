疫情｜上海明恢復正常生活秩序 市民放煙花炮仗慶祝

內地新增新冠肺炎本土個案進一步回落至兩位數，昨新增97宗，包括28宗確診及69宗無症狀感染，其中上海分別佔9及22宗，北京佔16及2宗。上海市政府昨日預告，明日零時起有序恢復全市住宅小區出入、公共交通工具行駛及私家車通行。有上海民眾昨晚隨即大放煙花、炮仗，慶祝終於從長達兩個月的封控中「解放」。

上海：明起全面實行常態化分級分類管理

上海市政府今日公布相關細節，稱「明天我們的城市將迎來新的開始」，進入「全面恢復全市正常生產生活秩序階段」。明日零時起，上海全面實行常態化分級分類管理，以感染者所住樓房和小區、村、單位及活動軌跡，來劃定疫情中、高風險地區，而現有的封控區、管控區繼續封閉、管控，若指定時間內無新增感染即可降級。若區域內沒有封控區、管控區，即屬低風險地區。

截至昨日，上海仍有531個封控區，涉及19萬人；3,069個管控區，涉及45萬人。

小區居民可自由出入 任何人不得以任何理由阻止

除中、高風險區及封控區、管控區外，上海明日零時起有序恢復住宅小區出入，任何單位和個人不得以任何理由阻止本區居民出入，但本區居民進入小區時，仍須戴口罩、量體溫、掃場所碼、出示「隨申碼」綠碼；速遞、外賣員等非本區居民須「加碼」出示72小時內核酸陰性證明，其中探望親友的訪客更須先經親友同意到訪。