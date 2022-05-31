疫情｜上海明恢復正常生活秩序 市民放煙花炮仗慶祝

內地新增新冠肺炎本土個案進一步回落至兩位數，昨新增97宗，包括28宗確診及69宗無症狀感染，其中上海分別佔9及22宗，北京佔16及2宗。上海市政府昨日預告，明日零時起有序恢復全市住宅小區出入、公共交通工具行駛及私家車通行。有上海民眾昨晚隨即大放煙花、炮仗，慶祝終於從長達兩個月的封控中「解放」。
上海：明起全面實行常態化分級分類管理
上海市政府今日公布相關細節，稱「明天我們的城市將迎來新的開始」，進入「全面恢復全市正常生產生活秩序階段」。明日零時起，上海全面實行常態化分級分類管理，以感染者所住樓房和小區、村、單位及活動軌跡，來劃定疫情中、高風險地區，而現有的封控區、管控區繼續封閉、管控，若指定時間內無新增感染即可降級。若區域內沒有封控區、管控區，即屬低風險地區。
截至昨日，上海仍有531個封控區，涉及19萬人；3,069個管控區，涉及45萬人。
小區居民可自由出入 任何人不得以任何理由阻止
除中、高風險區及封控區、管控區外，上海明日零時起有序恢復住宅小區出入，任何單位和個人不得以任何理由阻止本區居民出入，但本區居民進入小區時，仍須戴口罩、量體溫、掃場所碼、出示「隨申碼」綠碼；速遞、外賣員等非本區居民須「加碼」出示72小時內核酸陰性證明，其中探望親友的訪客更須先經親友同意到訪。
上海公共交通逐步恢復正常 商舖放寬人流
上海的公共交通，包括巴士、鐵路、過江渡輪等，明日零時起恢復基本運作，涉及方艙醫院的車站及跨省線路暫緩重開。機動車電子通行證制度取消，網約車、的士恢復正常營業，私家車可跨區、跨江行駛，但均不得進入疫情中、高風險區及封控區、管控區。離開上海仍須出示48小時內核酸陰性證明及24小時內快測陰性證明，進入上海則須出示48小時核酸陰性證明。
購物中心、超市、便利店、藥店等店舖，客流量明起可增至最高人數限制的75%；沐浴、美容服務以預約、限流方式恢復經營；郵政、速遞逐步全面恢復個人寄遞服務；家政、家電維修服務逐步恢復營業。戶外A級旅遊景區逐步開放，落實預約、分時段、人數不超過最大承載量75%；戲院、文化博物館、健身室等密閉場所暫緩開放。至於企業、工業園區、商廈等，明起在做好防疫管理前提下全面復工復產。
免費常態化核酸檢測下月30日結束
不過，乘搭公共交通工具及進入有明確防疫要求的公共場所，仍需出示72小時內核酸檢測陰性證明。上海構建中的「15分鐘核酸採樣圈」，截至昨日已有1.5萬個常態化核酸採樣點完成設置，而全市單日最大檢測能力達850萬管，可滿足全市常態化核酸檢測要求。上海市政府表示，常態化核酸檢測點的免費核酸檢測將在下月30日結束，公立醫療機構核酸檢測費用則將自明日起下調，其中單人單管由25元(人民幣，下同)降至16元，多人混管由每人5元降至3.5元，抗原檢測由15元降至6元。