疫情｜上海明起分階段復商復市 嚴格落實場所碼、數字哨兵

上海副市長陳通今日宣布，將自明日起分階段推進復商復市，商場、超市、藥店等逐步恢復實體店業務；農貿批發市場暫停零售，進行無接觸交易，並要合理控制進入及場內人數；街市展開「集中採購」，合理控制開檔率和客流量。餐飲暫仍只做外賣，理髮、洗衣等服務要分時段控制客流量；商貿企業全面實施「場所碼」或「數字哨兵」，嚴格把好進門入場關、清潔消毒關、人員管理關、場所限流關、證照查驗關。

內地新冠肺炎本土感染單日個案繼續維持在2,000宗以下，昨新增1,718宗，包括226宗確診及1,492宗無症狀感染，另增3宗死亡個案，來自上海。上海佔166宗確診、1,203宗無症狀感染，除111宗為無症狀轉確診外，所有患者均在閉環隔離管控中發現。

搭巴士都要掃場所碼

上海4月5日開始全市推行「場所碼」，又稱「隨申碼」，與本港「安心出行」的「場所二維碼」相似；同時推廣的「數字哨兵」則類似本港食肆檢查客人安心出行二維碼的儀器，有手提式和直立一體式，後者還附設量體溫功能，民眾站在儀器前一掃身份證或者手機上的「隨申碼」，即能顯示其48小時內核酸結果等資料，以及當時體溫。截至上周一，全市已有38.7萬家單位申領場所碼共108.8萬個，總數較4月初增長220%，各公共場所，包括居民小區、沿街商舖、機關企事業單位、商業綜合體、文化場館、醫院、學校等，甚至巴士、客船，大部分已設置場所碼或數字哨兵，嚴格落實政府「應領盡領、應貼盡貼、應掃盡掃、逢掃必驗」的要求。

陳通強調，隨著疫情形勢進一步好轉，商貿企業的復工復市會邁出更大的步伐，商業網點將越開越多，民將享受到更多更好的商業服務。

上海108歲重症患者出院創紀錄

至於3名死亡患者，上海市衛健委表示，平均年齡75診，均患有嚴重的急性慢性基礎疾病，包括限制性心臟病、急性冠脈綜合症等，其中1人曾接種新冠疫苗，死亡直接原因均為基礎疾病。上海衛健委又提到，值得欣慰的是，昨日浦東醫院一位住院32天的108歲患者出院，是上海今波疫情中出院的最高齡重症患者，亦是內地重症轉陰出院最高齡患者。該名患者姓葉，年輕時任醫院麻醉師，抗美援朝時期加入醫療隊上前線。