疫情｜上海明起接種「吸入式新冠疫苗」 過程似「閉氣猛吸奶茶」

上海市政府今日宣布，明日起啟動吸入式新冠疫苗加強劑接種。

上海市政府表示，截至目前全市已有逾2,300萬人完成新冠疫苗全程接種，其中超過1,200萬人完成加強免疫接種，呼籲尚未接種「加強劑」的民眾盡快接種。

與此同時，上海市政府宣布，今日啟動「吸入用重組新冠病毒疫苗(5型腺病毒載體)」加強劑預約登記，18歲以上、已接種國藥、科興及康希諾新冠疫苗滿6個月的民眾，明日起可以免費接種上述加強劑。

康希諾吸入式新冠疫苗上月獲批國內緊急使用

全球首款吸入式新冠疫苗由內地「康希諾生物」研發，已於上個月在中國獲批緊急使用。這款吸入式疫苗原理是利用對人體無害的腺病毒載體，將表達S蛋白的遺傳物質遞送進人體，每劑0.1毫升，以霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，透過吸入方式經口腔到達肺組織，激發黏膜、體液、細胞三重免疫。