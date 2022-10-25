疫情｜上海明起接種「吸入式新冠疫苗」 過程似「閉氣猛吸奶茶」

上海市政府今日宣布，明日起啟動吸入式新冠疫苗加強劑接種。
上海市政府表示，截至目前全市已有逾2,300萬人完成新冠疫苗全程接種，其中超過1,200萬人完成加強免疫接種，呼籲尚未接種「加強劑」的民眾盡快接種。
與此同時，上海市政府宣布，今日啟動「吸入用重組新冠病毒疫苗(5型腺病毒載體)」加強劑預約登記，18歲以上、已接種國藥、科興及康希諾新冠疫苗滿6個月的民眾，明日起可以免費接種上述加強劑。
康希諾吸入式新冠疫苗上月獲批國內緊急使用
全球首款吸入式新冠疫苗由內地「康希諾生物」研發，已於上個月在中國獲批緊急使用。這款吸入式疫苗原理是利用對人體無害的腺病毒載體，將表達S蛋白的遺傳物質遞送進人體，每劑0.1毫升，以霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，透過吸入方式經口腔到達肺組織，激發黏膜、體液、細胞三重免疫。
先呼氣 再深吸疫苗 然後閉氣最少5秒
去年11月，康希諾吸入式新冠疫苗亮相海南國際健康產業博覽會暨中國國際醫療健康產業高峰論壇，介紹疫苗接種過程。相關影片顯示，疫苗經霧化器完成霧化，存於一個酷似奶茶杯的容器後，將第一時間交給接種者。接種者先呼出肺部氣體(不可對住霧化杯呼氣)，再含住杯口，10秒內吸完杯中氣體，然後忍住呼吸最少5秒，就完成接種。
上海市政府提醒，如果吸入疫苗期間咳嗽、提前吐氣，或者吸入後霧化杯內仍有明顯的霧狀氣體，接種者需重新吸入一次疫苗，且只允許重複吸入一次；接種後應留在現場觀察最少30分鐘，一周內避免接種已知過敏物及致敏原，盡量不飲酒、不吃辛辣刺激或海鮮類食物，建議清淡飲食、多喝水。
康希諾：中和抗體水平比針劑高26倍
至於吸入式疫苗保護效力，根據康希諾今年5月公布的數據，420名已接種兩劑滅活疫苗的試驗者，分3組以吸入低劑量、高劑量疫苗及接種滅活疫苗作為加強劑，結果顯示，28天後，吸入低劑量、高劑量疫苗的試驗者，針對原始病毒株的中和抗體水平，是接種滅活疫苗試驗者的18.4至26.4倍；針對Delta變種病毒的中和抗體水平，是滅活疫苗的18.1至24倍。
上海市政府則介紹，免疫持久性研究顯示，使用吸入用重組新冠病毒疫苗異源接種(溝針)6個月後，依舊保持高水平中和抗體。
霧化吸入新冠疫苗由解放軍軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士團隊與康希諾生物合作研發。