疫情｜上海本土個案再降至1.7萬宗　今起開展9大社會面清零攻堅行動

內地通報疫情近日回落，過去一日新增18,502宗本土病例，其中重災區上海佔約1.7萬宗，包括1,931確診及15,698宗無症狀感染個案，比前一日通報約1.8萬宗為低，亦是連續3日回落至2萬宗以下。

此外，上海再通報多11名患者死亡，死者平均年齡84.2歲，年紀最大的94歲，他們本身都有嚴重基礎疾病，其中1人曾接種新冠疫苗，死亡的直接原因均為基礎疾病所致。

限制人員流動 封控區禁足

對於通報確診數字連日回落，上海由今日起，開展社會面清零攻堅9大行動，力爭早日實現社會面清零。根據部署，將會進行社區管控，最大限度減少人員流動聚集。封控區嚴格實施足不出戶、服務上門的要求；管控區嚴格實施人不出小區；防範區嚴格實行個人防護，嚴禁聚集，人員不得流動到封控區和管控區。對流動人員加大巡查力度，以及限制居家隔離對象外出。

封控區每日開展一輪核酸篩查

另外，採取分區分級檢測推進模式，對封控區每日開展一輪核酸篩查；管控區採用3天抗原+2天核酸的方式；防範區實行4天抗原+1天核酸篩查；對快遞及外賣員每天檢測1次核酸、2次抗原。

內地當局指，目前來看，上海的疫情防控已經出現積極向好的趨勢，相信只要堅持動態清零總方針不動搖，正常的生活就會早日到來。如果上海實現社會面清零，並不斷鞏固防控成效，就可以根據「三區」劃分相關要求，逐步、分批、有序開放社會面人員流動和生產生活，直至完全恢復常態。