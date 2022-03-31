疫情｜上海浦東明起局部延長封控

上海周一起以黃浦江為界，率先封控浦東、浦南及毗鄰區域展開兩輪核酸檢測，原定周五凌晨5時解封，惟上海市政府周四晚宣布，上述區域周五凌晨5時起實行分區分類、網格化管理，按感染情況劃分封控區、管控區和防範區，其中封控區居民要再「足不出戶」多達10天。浦西則自明日凌晨3時起封控檢測。

新封控區繼續足不出戶 自周一起計14天

浦東、浦南及毗鄰區域周五凌晨5時起，將有感染者的居民小區、單位或場所所在的網格化單元及毗鄰網格化單元，劃為封控區，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，其中感染者涉及的樓棟自周一起計實行14天封閉管理，封控區內其他區域亦自周一起計實行7天封閉管理及7天社區健康管理。

有封控小區、單位或場所的街鎮，其他區域則劃為管控區，實行「人不出小區、嚴禁聚集」，落實7天社區健康管理，同樣是自周一起計；原則上居家，每戶每天可安排1人有序到小區指定區域無接觸式取用配送物資。

封控區、管控區以外區域劃為防範區，實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」，並落實7天自我健康管理。防範區內民眾要主動減少外出，不跨行政區、不跨黃浦江流動。

管控區防範 區 實行動態調整 有新增感染就升級管控

封控區、管控區和防範區都會安排相應次數檢測，且實行動態整，管控區、防範區一旦發現感染者，就會升級管控並落實相應防控措施。

此外，餐飲經營場所暫停堂食，可提供外賣及自取服務；外賣、快遞人員不得進入住宅小區，實行無接觸配送；街市、超市、批發市場、藥店等生活必需公共場所實行限量、預約、分時段等措施。網吧、酒吧、歌廳、棋牌室、圖書館等非生活必需密閉場所暫停開放。