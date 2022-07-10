疫情｜上海現BA.5本土感染 9區周二起3天2檢

繼陝西西安、北京和遼寧大連後，上海亦發現Omicron BA.5本土感染。今日下午舉行的上海疫情記者會上，上海衛健委副主任趙丹丹指，綜合分析流行病學調查及病毒基因排序結果，8日浦東新區報告的1宗社會面感染者所感染的病毒為Omicron BA.5.2.1變種病毒株，為境外輸入關聯個案。

至於上海本月3日起出現的新一波疫情，截至昨日已有二百多人染疫，當中絕大部分患者與普陀區蘭溪路148號一間卡拉OK有關，所感染的是Omicron BA.2.2變種病毒株。

由於上海仍然連續報告多宗本土感染個案，疫情在社會傳播的潛在風險依然很高，為盡快控制疫情，上海將在12(周二)至14日(周四)，於黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區及寶山區，以及其他行政區中有感染者的街道/鎮，進行「3天2檢」全民強檢。

廣州自駕遊群組波及兩省四地27人

另外，廣東廣州前日出現長者自駕遊群組，廣州、茂名、湛江及海南海口已發現最少27宗相關感染個案。自駕遊5名團友為親戚關係，上月20日從廣州出發，上周二晚返回廣州，其中一對夫婦上周四自行去檢測點做核酸檢測，結果陽性，繼而發現全部團友染疫，連鄰居及各地密切接觸者也受感染。其中海口4名地盤工人曾在上月30日與自駕遊團友同船，從湛江徐聞縣乘渡輪前往海口，同地盤亦有3名工人中招。

廣州市衛健委指，今波疫情患者所感染病毒為Omicron BA.2.3，與廣東省既有個案不同源，經專家研判，認為這是「外地市感染輸入」的聚集性疫情。

內地過去一日新增344宗本土感染，安徽佔82宗、山東64宗、江蘇62宗、上海57宗、廣東25宗，內蒙古、甘肅、江西、陝西、浙江、福建、海南、河南、廣西、天津都有個案。台灣疫情回落，今日新增27,708宗本土確診、71宗死亡。

澳門增93感染 明起非必要工商業暫停7天

澳門昨新增93宗本土感染，累計1,467宗。澳門非必要工商業明起暫停運作7天，市民非因緊急或維生需要不得外出，外出須戴KN95或以上標準的口罩。澳門第七至十輪全民強檢今起至17日隔日進行，3歲以下獲豁免(黃碼人士除外)。