疫情｜上海迪士尼臨時關閉 「不進不出」即場驗核酸 陰性方可離開

上海市衛健委通報，今日新增1宗本土確診個案，患者為一名31歲居於浦東新區的女子，活動軌跡除居住地外，主要涉及迪士尼樂園及幾間食肆。上海迪士尼今日接近中午宣布即時關閉園區，包括樂園、迪士尼小鎮及星願公園，恢復時間另行通知。上海市政府新聞辦公室微博「上海發布」更在回應網民疑問時指出，上海迪士尼園區「不進不出」，遊客要在現場做核酸檢測，等到結果為陰性後，方可離開，而自上周四起曾經入園的遊客都需要「三天三檢」。

網民揶揄「排隊時間最長 體驗度最短的項目」

網上流傳一段在上海迪士尼排隊做核酸檢測的短片，指人龍從探險島的「飛越地平線」排到去寶藏灣的「加勒比海盜」。有網民揶揄，「全場排隊時間最長，體驗度最短的項目來了」、「pass卡可以插隊嗎」。至傍晚，上海發布引述浦東新區新冠疫情防控辦公室指出，「已完成全部在園遊客的採樣工作」。上海發布又提醒，自上周四以來去過迪士尼的遊客，應主動配合連續三天三檢，加強自我健康管理，避免參加聚集活動。