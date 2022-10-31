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2022-10-31 19:09:12

疫情｜上海迪士尼臨時關閉 「不進不出」即場驗核酸 陰性方可離開

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上海迪士尼樂園今日臨時關閉，所有遊客必須在現場做核酸檢測，陰性方可離開。(互聯網)

上海迪士尼樂園今日臨時關閉，所有遊客必須在現場做核酸檢測，陰性方可離開。(互聯網)

上海市衛健委通報，今日新增1宗本土確診個案，患者為一名31歲居於浦東新區的女子，活動軌跡除居住地外，主要涉及迪士尼樂園及幾間食肆。上海迪士尼今日接近中午宣布即時關閉園區，包括樂園、迪士尼小鎮及星願公園，恢復時間另行通知。上海市政府新聞辦公室微博「上海發布」更在回應網民疑問時指出，上海迪士尼園區「不進不出」，遊客要在現場做核酸檢測，等到結果為陰性後，方可離開，而自上周四起曾經入園的遊客都需要「三天三檢」。

網民揶揄「排隊時間最長 體驗度最短的項目」

網上流傳一段在上海迪士尼排隊做核酸檢測的短片，指人龍從探險島的「飛越地平線」排到去寶藏灣的「加勒比海盜」。有網民揶揄，「全場排隊時間最長，體驗度最短的項目來了」、「pass卡可以插隊嗎」。至傍晚，上海發布引述浦東新區新冠疫情防控辦公室指出，「已完成全部在園遊客的採樣工作」。上海發布又提醒，自上周四以來去過迪士尼的遊客，應主動配合連續三天三檢，加強自我健康管理，避免參加聚集活動。

上海政府中午引述上海迪士尼消息指園區臨時關閉。 上海政府回應網民提問時，指上海迪士尼樂園「不進不出」。 上海政府傍晚引述浦東新區防控辦指，已完成上海迪士尼全部遊客的採樣工作。 內地網民對於要在上海迪士尼內排隊做核酸檢測的看法。

上海新增個案查出逾800名密接及次密接

另外，上海市衛健委表示，截至今午4時，該宗新增個案已查出有706名密切接觸者、141名次密接，全部已落實隔離管控；67,715名相關人員檢測採樣中；48件相關場所的物品和環境樣本核酸結果均為陰性。

上海迪士尼早前因上海封城而停業3個月後，6月30日重開，所有入園遊客必須持72小時內核酸檢測陰性證明及綠色「隨申碼」(類似香港「安心出行」)，入園時要量體溫，在園內除用餐外必須全程戴口罩。

 

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