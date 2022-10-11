疫情｜上海80多人代做核酸檢測被警方處罰 有檢測員代女友「撩喉嚨」被炒

常態化核酸檢測是內地「動態清零」的重要方法之一，但一些人卻沒有「老老實實」檢測。上海警方昨通報，9月以來有120多人因代做核酸、涉疫詐騙、製售假劣防疫物資等，被追究相應法律責任，其中代做核酸問題佔最多，已有80多人被行政處罰，並有2人被刑事立案。
上海警方指，委託他人代做核酸，主要有幾種情況，包括貪方便、一時忘記又急用等，多數在親人、朋友、同事之間發生，暫未發現「有償代做核酸」。
上海警方舉例，9月25日，一名姓韓女子從外地回上海，在機場時突然想起核酸證明過期，於是要求在上海核酸檢測點工作的姓陸男友代其做檢測。面對女友的請求，陸男雖然明知犯法，但還是用女友的核酸碼登記後，採集自己的口腔拭子做檢測。東窗事發後，韓女和陸男均被警方行政處罰，陸男更被公司解僱。
保母簡陋喬裝代僱主檢測被識穿
另一宗案件發生在9月14日，普陀區一名姓陳僱主因不想落樓做核酸檢測，就要求姓胡保母代做。胡女為怕失去工作，鋌而走險，先去核酸站做一次檢測，然後跑出去披上一件雨褸，「變裝」後再入核酸站排隊，但被工作人員識破。警方接報到場，將陳及胡帶走調查，最後對兩人行政處罰。
還有核酸檢測公司員工與另外3名同事約定，如沒有空做核酸，就將核酸碼傳給當天上班的同事，由同事錄入資料，以更新核酸碼有效時間，但實際上沒有真正採樣檢測。4人的行為被發現後，9月15日被警方行政處罰，並被公司解僱。警方同時責令涉事公司內部整頓。
夫婦明知可能染疫叫同事代檢測被捕
至於被刑事立案的兩人，為一對姓劉夫婦，兩人明知劉男不適可能感染新冠肺炎，仍多次出入公共場所，並委託姓戴同事及對方女友代做核酸檢測。劉氏夫婦及後確診，造成疫情傳播。警方本月1日以涉嫌妨害傳染病防治罪對劉氏夫婦刑事立案調查，對戴男及其女友行政處罰。
請方艙職員騙案涉款200萬元
涉疫詐騙亦相當離譜。長寧區警方7月底接到報案，有人在網上高薪招聘「外省市方艙醫院工作人員」，面試後要求應徵者繳交8,000至2萬元人民幣(下同)不等的「製證費」，聲稱若未能安排工作可全數退還，但有應徵者見大半個月都未獲安排工作，且要求退款時對方推三阻四，大感可疑，於是報警。警方調查後拘捕4人，涉案案值近200萬元。
內地昨新增逾2000宗本土感染
內地昨日新增2,089宗本土感染，內蒙古佔最多有782宗，其次是新疆457宗、四川195宗，廣東則有63宗，其餘重慶、山西、北京、河南、河北、遼寧、雲南、寧夏、甘肅、陝西、浙江、福建、湖南、湖北、上海、江蘇、西藏、廣西、安徽、山東、貴州、吉林、天津、黑龍江都有個案。