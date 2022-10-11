疫情｜上海80多人代做核酸檢測被警方處罰 有檢測員代女友「撩喉嚨」被炒

常態化核酸檢測是內地「動態清零」的重要方法之一，但一些人卻沒有「老老實實」檢測。上海警方昨通報，9月以來有120多人因代做核酸、涉疫詐騙、製售假劣防疫物資等，被追究相應法律責任，其中代做核酸問題佔最多，已有80多人被行政處罰，並有2人被刑事立案。 上海警方指，委託他人代做核酸，主要有幾種情況，包括貪方便、一時忘記又急用等，多數在親人、朋友、同事之間發生，暫未發現「有償代做核酸」。

上海警方舉例，9月25日，一名姓韓女子從外地回上海，在機場時突然想起核酸證明過期，於是要求在上海核酸檢測點工作的姓陸男友代其做檢測。面對女友的請求，陸男雖然明知犯法，但還是用女友的核酸碼登記後，採集自己的口腔拭子做檢測。東窗事發後，韓女和陸男均被警方行政處罰，陸男更被公司解僱。 保母簡陋喬裝代僱主檢測被識穿 另一宗案件發生在9月14日，普陀區一名姓陳僱主因不想落樓做核酸檢測，就要求姓胡保母代做。胡女為怕失去工作，鋌而走險，先去核酸站做一次檢測，然後跑出去披上一件雨褸，「變裝」後再入核酸站排隊，但被工作人員識破。警方接報到場，將陳及胡帶走調查，最後對兩人行政處罰。