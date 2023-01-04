疫情｜下一步囤紙尿褲？內地瘋傳XBB.1.5致大便失禁

內地關於Omicron變種病毒XBB.1.5的傳聞層出不窮，其中最受關注的「容易引起腹瀉」最新「升級」成「無意識地腹瀉」，即「大便失禁」，還呼籲「囤積點紙尿褲」。官媒《人民日報》旗下《健康時報》今日引述武漢雷神山醫院感染三科五病區主任、上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江強調，腹瀉是「病毒性感冒」的正常病理反應之一，不必驚慌，也不必杞人憂天，「不僅紙尿褲沒有必要囤積，蒙脫石散等一些止瀉藥物也不必盲目囤積」。
網民：別製造恐慌了 別讓我們變成韭菜
不少網民對於囤積紙尿褲感到不可思議，稱「紙尿褲有點扯淡，買點藥可以接受」、「真的搞不懂，請問我需要提前囤骨灰盒嗎？」、「建議不要再建議了，滿滿的商機造個謠就瘋搶物品」、「別製造恐慌了，別讓我們變成韭菜好嗎」、「早上去吃早餐，聽人在聊各種囤，笑死了，有個人說：很多人也不是想囤，就是覺得大家都買了自己不買點，虧了的心態」。
網民：看到紙尿褲到處缺貨 還是下了兩單
有網民就認為，「可別信專家的，身邊的例子就是如此誇張，你說不準備點能行嗎？」、「專家不發聲可能還好，一發聲，紙尿褲指定賣斷貨。因為專家說奧密克戎是大號感冒，奧密克戎不需要抗生素，奧密克戎可以自愈，結果聽了專家說的人都遭罪了」。還有網民表示，「本來我的理智告訴我這肯定是個謠言，但是看到紙尿褲到處都缺貨，還是執著的下了兩單」。
中疾控：未發現XBB.1.5本土個案 輸入有4宗
另外，中國疾控中心今日在微信公眾號發文，介紹XBB.1.5情況，指去年10至12月，中國發現199宗XBB輸入個案，其中4宗為XBB.1.5；同期發現16宗XBB本土個案，全部為XBB.1，暫未發現XBB.1.5。目前中國本土流行病毒株為BA.5.2及BF.7，民眾感染後產生的中和抗體，在短期內(3個月)會維持相對較高水平，「預期對其他奧密克戒變異株分支(包括XBB)有較好的交叉保護作用。我國短期(3個月)內，由XBB系列變異株包括XBB.1.5引發大規模流行的可能性極低」。
中疾控：無證據指XBB.1.5比其他病毒株易致嚴重腹瀉
文章又介紹，血管緊張素轉化酶2(ACE2)為新冠病毒結合細胞的主要受體，除在肺部表達外，在腸道的含量也較高，新冠病毒各個變種，包括XBB系列，都會感染腸道黏膜細胞，但是否出現腸道臨床症狀，視乎個人體質，「對於最近受到關注的XBB.1.5進化分支，並沒有證據提示它比其他毒株更容易導致嚴重的腹瀉或胃腸道其他臨床表現」。
中疾控：美國XBB.1.5感染比例達40.5%
文章同時指出，XBB.1.5已在全球最少25個國家和地區發現，其中美國的XBB.1.5個案自去年11月起增加，至去年12月30日比例達到40.5%，可能取代BQ.1.1及BQ.1，成為美國優勢流行毒株。雖然美國近一個月XBB系列變種病毒比例顯著增加，但近幾周美國報告新冠死亡個案處於全年較低水平，未見明顯升高，且目前未見任何國家報道XBB.1.5感染者的致病力增加，也沒有感染者住院和病死比例增加的報道。
內地昨增7685宗本土確診 多5死
內地昨新增7,685宗本土新冠確診，廣東仍佔最多有2,917宗，其次是北京820宗，福建、廣西、湖南、重慶、四川等地都有數百宗，上海則有126宗；新增5宗死亡個案，黑龍江佔、山東、湖北、廣東及四川各佔1宗。