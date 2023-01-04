疫情｜下一步囤紙尿褲？內地瘋傳XBB.1.5致大便失禁

內地關於Omicron變種病毒XBB.1.5的傳聞層出不窮，其中最受關注的「容易引起腹瀉」最新「升級」成「無意識地腹瀉」，即「大便失禁」，還呼籲「囤積點紙尿褲」。官媒《人民日報》旗下《健康時報》今日引述武漢雷神山醫院感染三科五病區主任、上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江強調，腹瀉是「病毒性感冒」的正常病理反應之一，不必驚慌，也不必杞人憂天，「不僅紙尿褲沒有必要囤積，蒙脫石散等一些止瀉藥物也不必盲目囤積」。

網民：別製造恐慌了 別讓我們變成韭菜

不少網民對於囤積紙尿褲感到不可思議，稱「紙尿褲有點扯淡，買點藥可以接受」、「真的搞不懂，請問我需要提前囤骨灰盒嗎？」、「建議不要再建議了，滿滿的商機造個謠就瘋搶物品」、「別製造恐慌了，別讓我們變成韭菜好嗎」、「早上去吃早餐，聽人在聊各種囤，笑死了，有個人說：很多人也不是想囤，就是覺得大家都買了自己不買點，虧了的心態」。

網民：看到紙尿褲到處缺貨 還是下了兩單

有網民就認為，「可別信專家的，身邊的例子就是如此誇張，你說不準備點能行嗎？」、「專家不發聲可能還好，一發聲，紙尿褲指定賣斷貨。因為專家說奧密克戎是大號感冒，奧密克戎不需要抗生素，奧密克戎可以自愈，結果聽了專家說的人都遭罪了」。還有網民表示，「本來我的理智告訴我這肯定是個謠言，但是看到紙尿褲到處都缺貨，還是執著的下了兩單」。

中疾控：未發現XBB.1.5本土個案 輸入有4宗

另外，中國疾控中心今日在微信公眾號發文，介紹XBB.1.5情況，指去年10至12月，中國發現199宗XBB輸入個案，其中4宗為XBB.1.5；同期發現16宗XBB本土個案，全部為XBB.1，暫未發現XBB.1.5。目前中國本土流行病毒株為BA.5.2及BF.7，民眾感染後產生的中和抗體，在短期內(3個月)會維持相對較高水平，「預期對其他奧密克戒變異株分支(包括XBB)有較好的交叉保護作用。我國短期(3個月)內，由XBB系列變異株包括XBB.1.5引發大規模流行的可能性極低」。