疫情｜「不做強檢拘留10日」掀爭議 吉林四平急改通告撤處罰

唔做核酸檢測要坐監、罰款，仲要被列入失信名單咁嚴重？吉林省四平市今早發出通告，周四早上6時至下午5時在城區展開全民檢測，「應檢必檢，不落一人」，若有人無故不參加，除了健康碼會變「黃碼」，限制出入小區和公共場所外，還要自費補檢並被公安訓誡；若超過兩次無參加核酸檢測，將被依法行政拘留10日及罰款500元(人民幣，下同)，同時被納入失信人員名單，以及在媒體上曝光。若是沿街商舖從業人員，不參加今次檢測的後果不止以上幾項，其商舖還會被關停。若身為公務員、公營機構員工，無故不參加今次檢測，則將被黨紀政紀處分。

相關嚴重處罰隨即引起網民熱議。有網民表示，「哪條法律說了不檢測就拘10天，列入失信？這就堂而皇之就寫在了公告裡？真是醉了」、「民與官不同處罰呀？」有網民就諷刺，「有一萬人不檢測 拘留所夠用嗎？」、「這地方管理能力很棒，我以後萬一路過這座城市要繞著點走」、「拘留可太輕了，必須全部突突了，看誰還敢不做核酸」。

律師直指不合法 胡錫進也稱「於法無據」

四平市疾控中心強調，「通知上寫的很清楚，不落一人，如果不做核酸檢測就按照通知上寫的相關處罰實施」。不過，當事件登上微博熱搜，甚至有律師直指拘留等處罰「既不合法，也不合理」並「違反《立法法》《行政處罰法》《行政強制法》等規定」，連官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也在微博發文，指拘留不做核酸人士「於法無據，非常不妥」後，四平市政府晚上刪除相關通告，改發新通告。

新通告僅稱對不強檢人士轉「黃碼」 補檢後取消

新通告不再有「行政拘留」、「罰款」、「納入失信名單」、「關停店舖」、「黨紀政紀處分」這些處罰，亦未提到補檢要自費並被公安訓誡，僅保留健康碼變黃碼一項，而且主動補檢後會及時取消黃碼。通告同時列明，當日下午5時至晚上10時是補檢時間，若行動不便，則由工作人員上門採樣。

通告還強調，核酸檢測是發現Omicron新冠變種病毒的有效方法，當地曾多次有感染者逃避核酸檢測，導致疫情擴散，為全市疫情防控和居民生活造成巨大影響，呼籲民眾密切留意檢測時間，切實做到「應檢必檢，不落一人」。