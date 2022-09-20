疫情｜中國疾控中心周報：適時開展第二劑加強針接種

內地截至昨日已接種新冠疫苗超過34億劑次。官媒《人民日報》旗下《健康時報》報道，《中國疾控中心周報》英文版網站上周五刊文，指內地過去兩年半已有超過13億人接種了新冠疫苗，超過九成國人通過國產疫苗得到保護，惟要推動最後10%人群接種，「是最難完成的」，但「每個人都想恢復到疫情前的正常生活，而疫苗接種就是關鍵……最後的10%仍然值得努力」。文章還提到，「適時開展第二劑加強針的接種幾乎是肯定的」。

文章題為《觀點：充滿信心接種疫苗，走出疫情》(Perspectives：Vaccinate with Confidence and Finish Strong)，作者包括中國疾控中心免疫中心主任尹遵棟及中國疾控中心研究員馮子健。

內地已接種逾34億劑次 最後10%人群是關鍵

文章指出，內地接種超過34億劑次國產新冠疫苗後，除了所有疫苗都可能出現的極其罕見嚴重過敏反應外，並無發現嚴重安全問題，而且「在中國香港特別行政區對60歲及以上人群進行的一項基於人群的滅活疫苗安全性研究發現，無論接種者年齡是否超過80歲，或者存在合併症，發生值得特別關注的相關不良事件的風險均未增加」。

文章強調，通過接種疫苗建立群體免疫，對於一個人口大國而言，是一項艱巨的任務，惟普及疫苗接種，才能有效減少新冠帶來的死亡和重症，「而在任何疫苗接種的推廣普及中，最後剩下的10%是最難完成的」，這10%往往是很關鍵的應保護人群，當中有很大一部分有合併症，其中很多是老人。文章又指，一項對於各類合併症與新冠重症及致死率的系統評價表明，肥胖、高血壓、糖尿病、心血管疾病、腦血管疾病、呼吸系統疾病、腎臟疾病及惡性腫瘤，都是危險因素。

籲致力消除禁忌症 讓孕婦接種新冠疫苗

文章同時強調，目前國產新冠疫苗，不論哪種技術路線，都與其他初代新冠疫苗顯示出相同功能特性，且獲批的疫苗都是安全和有效，可以預防重症、減少死亡的發生。然而，目前還沒有一種疫苗能非常有效地阻止病毒的感染和傳播，接種疫苗幾個月後，保護效力都會減弱，需要一劑或多劑加強針來維持抗體水平。

文章認為，基於疫苗能夠提供的保護時效等新證據，適時開展第二劑加強針的接種幾乎是肯定的，而且「在防疫路上，前進的方向是明確的——充滿信心接種疫苗」。文章還特別呼籲，監管機構和製造商應努力消除懷孕期間接種疫苗的禁忌症，以便孕婦可以接種疫苗，並指「超過三分二的國家建議為孕婦接種疫苗，包括使用中國生產的滅活疫苗」。