疫情｜中央政治局會議：加快處置局部聚集性疫情

中共中央政治局常務委員會今日召開會議，分析當前新冠肺炎疫情防控形勢，研究部署加緊落實疫情防控重點工作，中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。

會議指出，當前疫情防控工作正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期和吃勁階段，各級黨委和政府要堅決築牢疫情防控屏障，堅決鞏固住來之不易的疫情防控成果，並要加快局部聚集性疫情處置，應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治，確保感染者和風險人群及時排查出、管控住；加強區域協防、省內統籌，備足備齊防控的人力物資；增加對病毒變種的研究和防範力度；不搞簡單化、一刀切，做好民眾基本生活保障和生活物資供應，保障好民眾看病就醫需求等。

中央政治局會議：一定能打贏大上海保衛戰

會議又指，今年3月以來，全國上下勠力同心、並肩作戰，經受住「武漢保衛戰」以來最嚴峻的防控考驗，取得階段性成效，「實踐證明，我們的防控方針是由黨的性質和宗旨決定的，我們的防控政策是經得起歷史檢驗的，我們的防控措施是科學有效的。我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰」。

會議認為，目前全球疫情仍處於高位，病毒還在不斷變種，疫情最終走向尚有很大不確定性，遠未到可以鬆口氣、歇歇腳的時候，尤其是中國是人口大國，長者人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放鬆防控勢必造成大規模感染，出現大量重症和死亡，經濟社會發展和民眾生命安全、身體健康將受到嚴重影響。

堅持動態清零 堅決與歪曲否定的言行作鬥爭

會議強調，要深刻、完整、全面認識黨中央確定的疫情防控方針政策，堅決克服認識不足、準備不足、工作不足等問題，堅決克服輕視、無所謂、自以為是等思想，始終保持清醒頭腦，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，「堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭」。