疫情｜中疾控：內地現24宗CH.1.1輸入個案 料短期內不致本土大規模感染

被稱為「雙頭犬」(Orthrus)的新一款新冠變種病毒Omicron CH.1.1近日引起國際關注，中國疾控中心昨發文，指內地去年11月13日在泰國入境天津的患者(去年11月10日採樣)病毒樣本中驗出CH.1.1，截至前日(1月30日)共發現24宗CH.1.1及其亞分支輸入個案，來自15個國家或地區，未監測到本土感染個案。

中國疾控中心指，根據全球共享流感數據倡議組織(GISAID)數據庫，CH.1.1去年7月8日在印度首次採集發現，而CH.1.1及其亞分支最近一個月在全球發現的比例超過6%，截至1月30日已在67個國家或地區現蹤，主要在英國、丹麥、新加坡等地流行。去年11月至今，CH.1.1在美國新冠流行病毒株中所佔比例呈上升趨勢，今年第四周，CH.1.1已成為美國第五大流行新冠病毒株，前四大分別為XBB.1.5、BQ.1.1、BQ.1及XBB。

中疾控：內地大部分人群已有高水平抗體

中國疾控中心又指，目前未見CH.1.1致病性增強，仍需進一步關注；CH.1.1免疫逃逸能力和傳播優勢則進一步增強，導致突破感染和再感染風險增加，但內地大部分人群體內已有高水平中和抗體，對CH.1.1有一定的交叉保護作用，CH.1.1短期內不會引起本土大規模流行。不過，65歲以上長者、基礎病患者及未接種疫苗者等脆弱人群，以及未感染人群應加強個人防護。