疫情｜中藥「千金藤」4天漲價8倍 內地新冠新藥概念掀搶購潮

抑制新冠病毒「神藥」誕生？北京化工大學生命科學與技術學院院長童貽剛的團隊，近日成功為其研究取得國家知識產權局「發明專利」，專利內容顯示，「10μM(微摩爾/升)的千金藤素抑制冠狀病毒複製的倍數為15,393倍」。童貽剛解釋，簡單來說，假如不使用千金藤素藥物時有15,393個病毒，使用10μM千金藤素藥物後，病毒將只剩1個。相關消息上周五經官媒《科技日報》頭版報道及多家媒體轉載後，民眾隨即瘋搶報道中的傳統中藥「千金藤」。

官媒「中國新聞網」引述安徽亳州一家藥商表示，上周五、六，每公斤千金藤零售價仍只得20、30元(人民幣，下同)左右，最貴都只是60元，但周二開始，100公斤起的批發價已經去到每公斤110元，零售價更漲至每公斤160元。該藥商又透露，最近很多舊客都在打聽千金藤，有人想買來煲水飲，有藥廠想買來提取千金藤素，一些診所、醫院亦求購千金藤。該藥商坦言，在需求激增下，千金藤價格會繼續上漲。報道還指，社交媒體也出現一些收購千金藤的信息，聲稱「大量收購，可上門收貨」。

千金藤苗1蚊賣到10蚊 種植戶聲言增產不減價

「紅星新聞」則引述一名千金藤種植戶指，之前每條種苗批發價約為1元，目前大量訂購可以低至每條2元，手上尚有幾萬筆千金藤種苗訂單未發貨，下個月將會擴大生產規模到10萬條。報道又提到，網購平台普遍以每條10元左右發售千金藤種苗，相關種植戶也表明會增產，但不會降低每條10元左右的售價。