疫情｜中藥「千金藤」4天漲價8倍 內地新冠新藥概念掀搶購潮

抑制新冠病毒「神藥」誕生？北京化工大學生命科學與技術學院院長童貽剛的團隊，近日成功為其研究取得國家知識產權局「發明專利」，專利內容顯示，「10μM(微摩爾/升)的千金藤素抑制冠狀病毒複製的倍數為15,393倍」。童貽剛解釋，簡單來說，假如不使用千金藤素藥物時有15,393個病毒，使用10μM千金藤素藥物後，病毒將只剩1個。相關消息上周五經官媒《科技日報》頭版報道及多家媒體轉載後，民眾隨即瘋搶報道中的傳統中藥「千金藤」。
官媒「中國新聞網」引述安徽亳州一家藥商表示，上周五、六，每公斤千金藤零售價仍只得20、30元(人民幣，下同)左右，最貴都只是60元，但周二開始，100公斤起的批發價已經去到每公斤110元，零售價更漲至每公斤160元。該藥商又透露，最近很多舊客都在打聽千金藤，有人想買來煲水飲，有藥廠想買來提取千金藤素，一些診所、醫院亦求購千金藤。該藥商坦言，在需求激增下，千金藤價格會繼續上漲。報道還指，社交媒體也出現一些收購千金藤的信息，聲稱「大量收購，可上門收貨」。
千金藤苗1蚊賣到10蚊 種植戶聲言增產不減價
「紅星新聞」則引述一名千金藤種植戶指，之前每條種苗批發價約為1元，目前大量訂購可以低至每條2元，手上尚有幾萬筆千金藤種苗訂單未發貨，下個月將會擴大生產規模到10萬條。報道又提到，網購平台普遍以每條10元左右發售千金藤種苗，相關種植戶也表明會增產，但不會降低每條10元左右的售價。
中國新聞網介紹，千金藤屬於防己科、千金藤屬植物；千金藤素則是從千金藤屬頭花千金藤、地不容的塊莖或藤莖中分離提取的生物鹼，是中草藥的有效成分，已被批准用於多種疾病治療。隨著千金藤素火爆，中藥類上市公司股價亦自上周五起暴漲，其中千金藥業、生物谷、華北製藥等漲停板，惟內地只得4家公司擁有「千金藤素片」批文，分別是瀋陽管城製藥、雲南白藥集團文山七花公司、雲南白藥集團大理藥業及雲南生物谷藥業，而相關藥物主要應用於腫瘤病人因放療化療引起的白血球減少症等。
南都：專利研究並非使用新冠病毒
《南方都市報》報道，該4家公司的工作人員均表示，目前沒有銷售千金藤素藥物。報道又指，網購平台上的「千金藤素片」都並非藥物，而是「壓片糖果」。報道還指出，童貽剛的發明專利實際與新冠病毒無直接關聯。根據專利說明，用來研究千金藤素的病毒，是從死亡穿山甲分離並培養出的一株新的「冠狀病毒xCoV」，稱為「穿山甲冠狀病毒xCoV」，基因排序分析結果顯示與SARS-COV-2(新型冠狀病毒)的S蛋白同源性達92.5%，是迄今成功分離培養出與新冠病毒同源性最高的病毒，而且不會感染人，對人類非常安全。
對於使用穿山甲冠狀病毒xCoV而非新冠病毒來研究千金藤素，結果是否準確，童貽剛解釋，使用相似病毒去做抗病毒藥物篩選，是病毒學研究的通用做法，例如研究愛滋病毒，往往使用猴子的愛滋病毒，因為這種病毒相對安全，「尤其是對於一個高致病性的病毒的話，我們不能隨隨便便地去拿高致病性的病毒去做實驗」。
千金藤素尚未做臨床試驗
「千金藤素有效抑制冠狀病毒」的結論目前只基於體外實驗，尚未有臨床實驗驗證。童貽剛表示，希望能盡快展開臨床研究，「讓科技成果落地、切實用於抗疫」，而今次獲得專利，能保證新藥在中國的應用。童貽剛又估計，新藥明年就會有「眉目」。目前已有一家加拿大醫藥企業向美國食品及藥物管理局(FDA)申請千金藤素治療新冠肺炎的臨床試驗，預計今年下半年正式展開。