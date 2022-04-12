疫情｜五一假期跨省出遊？專家：機會不大 料月底仍未能清零

內地五一勞動節5天假期將於本月30日展開，不少民眾關心屆時能否跨省、跨市回老家探望父母，或者跨省市旅遊。中國工程院院士張伯禮表示，內地今波疫情呈多點散發及局部規模暴發，持續時間可能較以往幾波都要長，具體難以預計。汕頭大學病毒學家常榮山則認為，今個月內都難以實現「全國全面社會面清零」，五一完全自由跨省出行的機會不大。

蘭大預測上海疫情下月初受控 累計逾30萬人感染

蘭州大學新冠疫情預測系統就顯示，上海今波疫情預計在下月3日左右受控，累計感染人數約301,740人；本月21日、25日及29日新增感染人數料分別跌至1,000、100及10人以下。蘭州大學新冠疫情預測團隊還根據各次Omicron疫情平均參數，模擬內地無管控解封後第一波疫情發展規模。團隊指出，若內地放開防疫政策，一個月內或將面臨約1,024萬人感染，4.4萬人死亡，即是說，內地目前的防疫政策，避免了上千萬人感染。