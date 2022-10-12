疫情｜人民日報連續三日發評論「堅持動態清零」：躺平不可取，躺贏不可能

官媒《人民日報》連續第三日發表關於「動態清零」的文章，指全球新冠肺炎疫情仍在高位流行，新冠病毒仍在不斷變種，「這深刻警示我們，『躺平』不可取，『躺贏』不可能，堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失」。
《人民日報》署名「仲音」的評論員，周一發表題為《增強對當前疫情防控政策的信心和耐心》的文章，指國慶期間實行「落地檢」，為民眾度過一個健康平安的國慶假期提供有力保障，強調「『躺平』沒有出路，堅持就是勝利……堅定必勝信心，堅持科學精準、動態清零」；周二再發表題為《「動態清零」可持續而且必須堅持》的文章，重申動態清零能以最小代價實現最大防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響，且實踐充分證明動態清零「是現階段我國及時控制疫情的最佳選擇」。
人民日報：一些國家選擇躺平 是因為無法也無能力防控
到今日周三，「仲音」再發表題為《『躺平』不可取，『躺贏』不可能》的文章，批評「『躺平沒有出路，消極防疫後果嚴重」，指日本在「躺平」後感染激增，全國病床使用率居高不下，還出現許多「急救送醫困難」及「醫護人員缺勤」情況，多地醫療系統嚴重承壓。美國更因為放任新冠病毒傳播，累計死亡個案超過103萬宗，美國疾病控制和預防中心一份報告顯示，2021年美國人均預期壽命較前一年縮短近1歲，是該數據連續第二年下降，「新冠疫情是首要原因」。還有美國媒體報道，美國有近2,400萬成年人患「長新冠」，其中81%日常活動有困難。
文章認為，「一些國家選擇『躺平』，採取『與病毒共存』，不是因為不想防控疫情，而是無法防控也沒有能力防控」，經過多種嘗試後也找不到理想的控制疫情策略，乾脆選擇「躺平」，而「這恰恰是由於前期未能及時有效控制疫情，已經失去了動態清零的機會」。
人民日報：內地多地現BF.7 必須毫不動搖堅持動態清零
文章又指出，比BA.4及BA.5更易造成大範圍傳播的BF.7變種病毒已於內地多地出現，「這警示我們，必須毫不動搖堅持『動態清零』方針，毫不鬆懈抓好常態化疫情防控，牢牢守住不發生規模性疫情的底線」。