疫情｜人民日報連續三日發評論「堅持動態清零」：躺平不可取，躺贏不可能

官媒《人民日報》連續第三日發表關於「動態清零」的文章，指全球新冠肺炎疫情仍在高位流行，新冠病毒仍在不斷變種，「這深刻警示我們，『躺平』不可取，『躺贏』不可能，堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失」。

《人民日報》署名「仲音」的評論員，周一發表題為《增強對當前疫情防控政策的信心和耐心》的文章，指國慶期間實行「落地檢」，為民眾度過一個健康平安的國慶假期提供有力保障，強調「『躺平』沒有出路，堅持就是勝利……堅定必勝信心，堅持科學精準、動態清零」；周二再發表題為《「動態清零」可持續而且必須堅持》的文章，重申動態清零能以最小代價實現最大防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響，且實踐充分證明動態清零「是現階段我國及時控制疫情的最佳選擇」。

