疫情｜以嶺藥業否認會致肝衰竭：連花清瘟可與退燒藥布洛芬同用

山東有肝病科醫生近日在社交平台表示，有病人「吃了3天的連花清瘟和布洛芬就成了急性肝衰竭」，掀起「亂吃連花清瘟會造成肝衰竭」的討論。連花清瘟生產商以嶺藥業前日發聲明指這是「謠言」，強調服用連花清瘟後出現不良反應屬「非常罕見」，昨日再回應稱，連花清瘟可以與解熱鎮痛藥物如布洛芬等聯合使用。

專家指要避免同時服用多種退燒藥

連花清瘟與布洛芬在國務院聯防聯控機制「新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表」中，同屬對症「發燒」的藥物。「亂吃連花清瘟會造成肝衰竭」在上周成為網上熱話後，《廣州日報》曾以《布洛芬和連花清瘟不能一起吃！這些服藥注意事項請收好！》為報道標題，引述暨南大學附屬第一醫院藥學部副主任王景浩及廣州醫科大學附屬市八醫院藥學部負責人陳豔芳，介紹一些用藥原則，當中提到，服用過連花清瘟、金花清感、宣肺敗毒顆粒等藥物，就不用再額外服用布洛芬或對乙醯氨基酚(撲熱息痛)，因為上述中成藥本身就有退燒功效。

王景浩還提醒，「無論是感冒，還是新冠，選擇一種退熱藥物就好，不要幾種放在一起吃，特別是老人和兒童，肝腎臟功能本來就不理想，耐受性不強，用藥的時候更要格外小心，避免成分超劑量」。

官媒標題「吃連花清瘟就別吃布洛芬」

官媒《人民日報》早前也曾以《吃連花清瘟就別吃布洛芬！退燒藥與感冒藥別疊加使用》為題，引述北京中醫藥大學第三附屬醫院呼吸科主任崔紅生指出，退燒藥與感冒藥盡量不要疊加使用，「常見的感冒藥、部分中藥感冒藥中多含有對乙醯氨基酚成分，因此要避免與退燒藥同服」，並指「對乙醯氨基酚和布洛芬是目前解熱鎮痛的推薦藥物，屬於同類藥物，一定不可以同時使用，否則可能會導致急性肝衰竭」。