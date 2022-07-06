疫情｜做完檢測手背蓋章3日不准洗 網民：屠宰場檢疫嗎？

江蘇無錫周二有人爆料，當地一個街道辦在做完核酸檢測採樣的健康碼黃碼人士手背蓋章，還要求3天不能洗掉，「這是甚麼操作？屠宰場檢疫嗎？」

涉事街道衛生服務中心發聲明致歉

涉事梁溪區揚名街道社區衛生服務中心先是否認有此一事，稱是「謠言」，但同日晚上發聲明致歉，承認「發放黃碼人員核酸檢測採樣證明過中方法簡單粗暴、做法欠妥」，為民眾帶來困擾和不便。不過，《南方都市報》周三引述該中心工作人員表示，這是方便黃碼人士出入採樣點採樣的臨時做法，蓋章「遇水就能沖掉」，並無要求保持3日。

有內地網民表示，「這可不是簡單粗暴的問題，這是權力眼裡一切是螻蟻，本質上和全州調劑超生嬰兒一回事」。其他網民亦諷刺，「 揚名街道？可惜這次：臭名遠揚」、「街道辦事處人員裡有人以前是殺豬的？」、「古代對犯罪之人有一種刑罰叫墨面、黥面和刺面」。

央視網：對公民權利和尊嚴的褻瀆和踐踏

官媒央視網批評，「無錫這種類同於動物檢疫般的『手上蓋章』劣行，無異是對公民權利和尊嚴的褻瀆和踐踏。如此胡為，既有悖法治，也不符公理，毫無人性……做法之荒唐令人大跌眼鏡，其態度之蠻橫簡直不可理喻，其法治意識之淡薄更讓人有恍如隔世之感」，其道歉聲明含糊其辭，避重就輕，未能令人看出有足夠的誠意和真正的反省，「如此赤裸裸地侵犯公民的權利和尊嚴，豈是一句『簡單粗暴』解釋得通的？」