疫情｜內地個別藥房買連花清瘟要「配貨」 網民：以為買Hermès

在「做好自己健康的第一責任人」防疫新形勢下，內地民眾紛紛搶購連花清瘟、布洛芬等感冒退燒藥物，導致不少地方的藥房都缺貨。個別有貨的藥房就「趁火打劫」，要求購買連花清瘟的顧客必須「配貨」，即捆綁購買其他感冒退燒藥物。微博有網民揶揄，「連花清瘟換橙色包裝改名H開頭了？」、「知道的是蓮花清瘟，不知道的以為愛馬仕呢」，但也有網民認為，「真要是中招了，搭配的這幾種藥比連花清瘟好使」。
消費者被迫花170元買連花清瘟及5款藥
四川成都市場監督管理局收到相關投訴後，昨日派員前往涉事藥房調查，並核實受害顧客前日買藥時，已向店員說明只想購買連花清瘟，但店員只肯賣一盒，而且必須「配貨」。受害顧客最後被迫花約170元(人民幣，下同)，一併購買布洛芬、川貝枇杷膏、複方氨酚烷胺膠囊、感冒清熱顆粒及蒲地藍消炎口服液。店員亦坦承，不會單獨出售連花清瘟。
調查人員還發現，涉事藥房以每盒13.5元從上游供應商購入24粒裝連花清瘟膠囊，但被捆綁以1：2比例購入每盒7.8元的「咳特靈膠囊」，結果藥房就將購入咳特靈膠囊的成本計入連花清瘟零售價，以每盒29元發售24粒裝連花清瘟膠囊，並以每盒9.8元發售咳特靈膠囊。涉事藥房已被停業整改，局方表示會同時調查上游供應商是否違法違規。
天津連瑣藥房捆綁銷售連花清瘟 被罰款50萬元
與此同時，天津亦有連瑣藥房因捆綁銷售連花清瘟膠囊並哄抬價格而被舉報，當地市場監管部門上周四迅速到涉事藥房調查，核實情況後責令立即整改，並罰款50萬元。
事件在微博掀起熱議，河南、陝西等地都有網民表示遇到相似情況，「我們樓底下買個退燒藥，說不能單獨買，要搭配其他藥」、「我去買布洛芬，藥店必須讓我買她指定的藥才給我布洛芬，我說只要布洛芬，她說那你去別的藥店買吧」、「我昨天買999感冒靈都捆綁才能買，還不能捆布洛芬這種」。
網民：配的藥還不錯 一下備齊了
也有網民表示，「雖然強烈譴責這種行為，但是小聲說一句配的藥還不錯」、「挺好，一下備齊了，像我啥藥也沒搶到，現在還在蹲網購的感冒藥啥時候發貨」，惟其他網民炮轟，「說挺好的，有沒有想過其他藥家裡都有？本來只用花25，現在要花180，要你你樂意？」、「雖然你配的挺好，但是要給消費者自由選擇權吧」。
還有網民指出，「抗原試劑也翻倍好多，也捆綁甚麼酒精啊，體溫計啊，趕緊整頓下吧」、「確診過的都知道，連花清瘟真的垃圾，沒有必要買，中後期還不如多喝幾口川貝枇杷膏」、「我一直覺得很疑惑，為啥要炒這款藥……這次我甚麼藥都買了，就是不買蓮花」。