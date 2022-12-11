疫情｜內地個別藥房買連花清瘟要「配貨」 網民：以為買Hermès

在「做好自己健康的第一責任人」防疫新形勢下，內地民眾紛紛搶購連花清瘟、布洛芬等感冒退燒藥物，導致不少地方的藥房都缺貨。個別有貨的藥房就「趁火打劫」，要求購買連花清瘟的顧客必須「配貨」，即捆綁購買其他感冒退燒藥物。微博有網民揶揄，「連花清瘟換橙色包裝改名H開頭了？」、「知道的是蓮花清瘟，不知道的以為愛馬仕呢」，但也有網民認為，「真要是中招了，搭配的這幾種藥比連花清瘟好使」。

消費者被迫花170元買連花清瘟及5款藥

四川成都市場監督管理局收到相關投訴後，昨日派員前往涉事藥房調查，並核實受害顧客前日買藥時，已向店員說明只想購買連花清瘟，但店員只肯賣一盒，而且必須「配貨」。受害顧客最後被迫花約170元(人民幣，下同)，一併購買布洛芬、川貝枇杷膏、複方氨酚烷胺膠囊、感冒清熱顆粒及蒲地藍消炎口服液。店員亦坦承，不會單獨出售連花清瘟。

調查人員還發現，涉事藥房以每盒13.5元從上游供應商購入24粒裝連花清瘟膠囊，但被捆綁以1：2比例購入每盒7.8元的「咳特靈膠囊」，結果藥房就將購入咳特靈膠囊的成本計入連花清瘟零售價，以每盒29元發售24粒裝連花清瘟膠囊，並以每盒9.8元發售咳特靈膠囊。涉事藥房已被停業整改，局方表示會同時調查上游供應商是否違法違規。

天津連瑣藥房捆綁銷售連花清瘟 被罰款50萬元

與此同時，天津亦有連瑣藥房因捆綁銷售連花清瘟膠囊並哄抬價格而被舉報，當地市場監管部門上周四迅速到涉事藥房調查，核實情況後責令立即整改，並罰款50萬元。