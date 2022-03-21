疫情｜內地再增4331宗本土感染　深圳今起解封市民揮國旗慶祝

內地新冠疫情持續，過去一日新增4,331宗本土感染個案，包括1,947本土確診病例及2,384宗無症狀感染個案，當中吉林省佔2,091宗個案，包括1,542宗本土確診及549宗無症狀感染個案。

此外，因疫情反彈宣布「封城」7日的深圳，今日凌晨起解封，深圳市疫情防控指揮部指，深圳完成三輪全員核酸檢測，基本實現社會面動態清零，今日起有秩序恢復社會生產及生活秩序，公共交通、地鐵全面恢復運行，惟全市疫情防控形勢依然嚴峻，但總體可控，要繼續加強社會面疫情防控，加強社區小區管控，市民進出須憑48小時核酸檢測陰性證明，非生活必需的密閉場所繼續暫停開放，餐飲堂食須實施人流限制，進出各類公共場所和乘坐公共交通工具等，都要有陰性檢測證明等。

有居於深圳的港人向傳媒表示，凌晨解封後隨即有不少人外出慶祝，有人到街上放煙花，亦有人到帶同國旗到公園唱歌慶祝。

深圳昨增25宗香港輸入感染個案

廣東省昨日新增54宗本土感染個案，當中深圳有33宗確診和16宗無症狀感染病例；而在廣東省53宗境外輸入感染個案中，由香港輸入確診病例有6宗，包括廣州1宗、深圳3宗，珠海1宗及中山1宗；而由香港輸入的無症狀感染個案有35宗，包括深圳22宗、珠海7宗及中山6宗，換言之，深圳昨日有25宗由香港輸入感染個案。

上海增758宗本土感染 迪士尼今起關閉

另外，上海昨日新增24宗本土確診和734宗本土無症狀感染個案，數字再創單日新高，大部分在隔離管控和風險人群中發現，因應疫情，上海迪士尼度假區今日起暫時關閉，包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園；同時上海東方明珠廣播電視塔，今日起亦暫停對外營業，上海多個區包括浦東新區、黃浦區、虹口區等，都要求上班的員工，需要持有過去5日其中一日的核酸陰性報告。