疫情｜內地周六起搭飛機高鐵等 須持48小時陰性證明 抵目的地要「落地檢」

內地昨新增1,334宗新冠肺炎本土個案，西藏仍然佔最多有406宗，周一發生6.8級地震的四川有164宗，廣東則有39宗。國家衛健委指，本月以來，全國29省區市都有新增本土感染者，部分地區社區傳播及疫情外溢仍未完全阻斷，防控形勢嚴峻複雜，故在中秋、國慶假期前後，即本周六起至10月31日，乘搭飛機、高鐵、列車、跨省長途巴士及客船等，必須持48小時內核酸陰性證明，且期間推廣「落地檢」。

國家衛健委倡導在本地過中秋國慶

國家衛健委表示，為確保在中秋、國慶前後不發生本土大規模疫情，最大限度減少對生產、生活的影響，讓民眾度過一個健康、平安、祥和的假期，本周六起至10月31日將加強防控，倡導在本地過節，盡量減少跨地市出行，避免出現人群大範圍流動引發的疫情傳播風險。

「落地檢」按「自願、免費」原則推行

國家衛健委又就「落地檢」解釋，是按「自願、免費、即採即走、不限制流動」原則，讓跨省流動人士抵達目的地後，積極配合當地完成一次核酸檢測，強調這是防範輸入性疫情的重要措施，有效推動防控關口前移，要求各地要科學測算流動人員數量和到達時間等，在機場、火車站、長途巴士站、跨省高速公路服務區、港口、旅客服務區等地，設置足夠的核酸採樣點，配備充足採檢人員，方便跨省流動人員抵達後，第一時間檢測。

入住賓館酒店、進入景區須有72小時陰性證明

國家衛健委還要求，在重點場所和機構查驗有效核酸檢測陰性證明，強調要在入住賓館、酒店及進入旅遊景區等人流密集場所時，查驗健康碼及72小時內核酸檢測陰性證明；從外省返回的建築地盤人員，要查驗48小時內核酸檢測陰性證明。